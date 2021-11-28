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إيران تحرز المركز الثالث في بطولة العالم للتايكواندو للسيدات

إيران تحرز المركز الثالث في بطولة العالم للتايكواندو للسيدات
الأحد ٢٨ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٠٤ بتوقيت غرينتش

أحرز منتخب سيدات ايران المركز الثالث بمنافسات النسخة الاولى من بطولة العالم للتايكواندو التي اختتمت في العاصمة السعودية الرياض.

العالم - إيران

وبحسب القائمة النهائية المعلنة من قبل الاتحاد العالمي للتايكواندو، فقد تبوأ منتخب ايران المرتبة الثالثة بميدالية ذهبية واحدة وبرونزيتين.

وتوجت بالبطولة روسيا بذهبيتين و4 فضيات وبرونزيتين، وجاءت بالوصافة بريطانيا بذهبية و3 برونزيات.

وحلت بالمرتبة الرابعة بميدالية ذهبية واحدة، كل من كوريا الجنوبية والبرازيل وتركيا وساحل العاج.

يشار أن اللاعبة "زهرا شيدائي" اقتنصت الذهبية، وكل من "كوثر اساسة" و"مليكا ميرحسيني" البرونزية للبعثة الايرانية المشاركة بالبطولة التي خاضت منافساتها 170 لاعبة من 31 بلدا.

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