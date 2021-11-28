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سفير روسيا لدى واشنطن يحذّر من اختبار قدرات بلاده الدفاعية

سفير روسيا لدى واشنطن يحذّر من اختبار قدرات بلاده الدفاعية
الأحد ٢٨ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٢٨ بتوقيت غرينتش

حذر السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف من الرد الروسي في حال قرر أحد اختبار قدرات بلاده الدفاعية، مشيرا إلى أن العشرات من الدبلوماسيين الروس سيغادرون الولايات المتحدة.

العالم - روسيا

وقال أنطونوف لقناة "سولوفيف لايف" التي تُبث عبر يوتيوب "إنه لوهم خطير للغاية اعتقاد البعض أن اختبار القوة الدفاعية الروسية من خلال الاستفزاز عبر أوكرانيا، وأملهم أن روسيا لن ترد وستهاب الإمكانات التي يمتلكها حلف شمال الأطلسي (ناتو)".

وأكد أنطونوف أن الاتهامات الموجهة لروسيا بشأن تهديد عسكري محتمل لأوكرانيا يمكن أن تكون مرتبطة بمحاولات إخفاء الإخفاقات في سياسة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وجدد الدبلوماسي الروسي تأكيد القيادة الروسية في مناسبات عدة مؤخرا على أن روسيا لن تهاجم أي أحد.

وفي ما يتعلق بالعلاقات الروسية الأميركية، أعلن السفير الروسي لدى واشنطن أن 27 دبلوماسيا روسيًّا مع عائلاتهم سيغادرون الولايات المتحدة نهاية يناير/كانون الثاني المقبل، وسيغادر عدد مماثل نهاية يونيو/حزيران المقبل.

ولفت السفير الروسي إلى أن واشنطن سحبت اعتماد زوجات الدبلوماسيين الروس، ولا تمنح أطفالهم التأشيرات، واصفا ما تقوم به الإدارة الأميركية بسياسة الفصل بين أسر الدبلوماسيين الروس.

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