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اكتفاء ذاتي ايراني واستعداد لتصديرلقاحات كورونا للخارج

الأحد ٢٨ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٤٤ بتوقيت غرينتش

قامت الكوادر الصحية الإيرانية بتكثيف جهودها في تطعيم المواطنين حيث بلغ عدد الجرعات التي تم تطعيمها خلال المئة يوم الماضية مئة مليون جرعة، وأعلنت الشركات الإيرانية بعد الوصول إلى حد الاكتفاء في عدد اللقاحات المطلوبة للبلاد استعدادها لتصدير اللقاحات المضادة لكورونا الى الخارج.

العالم - مراسلون

تطعيم مئة مليون جرعة من لقاح كورونا خلال مئة يوم فقط في إيران. رقم قياسي حققه الإيرانيون من خلال تكاتف الكوادر الصحية ومساندة مؤسسات الدولة كافةً إلى جانب قوات التعبئة وقوات حرس الثورة والجيش.

وقال وزير الصحة الإيراني بهرام عين اللهي:"حققنا من خلال سرعة التطعيم في الفترة الماضية ملحمةً وطنية. كل الكوادر الطبية بجد على مدار الليل والنهار حتى استطعنا القيام بهذا العمل اليوم أكثر من خمسة وثمانين85 من المواطنين تلقوا الجرعة الأولى واكثر من خمسة وسبعين75 بالمئة تلقوا الجرعتين. وهناك عدد تلقوا ثلاث 3 جرعات".

وزارة الصحة الإيرانية رغم إجراءات الحظر الأميركية التي حاولت أنْ تعرقل تصدير لقاحات كورونا إلى إيران استطاعت انْ تستورد أعداداً كبيرة من اللقاحات كما اعتمدت على اللقاحات الإيرانية التي أثبتت فعاليتها وهي تعلن اليوم استعدادها لتصدير هذه اللقاحات إلى الدول الأخرى.

وقال معاون وزير الصحة الإيراني، كمال حيدري:"بعد انْ وصلنا إلى حد الاكتفاء في عدد اللقاحات المطلوبة للبلاد فإننا اليوم مستعدون لتصدير عشرين 20 بالمئة من اللقاحات الإيرانية التي أثبتت فعاليتها إلى الدول التي تحتاجها".

وعلى الرغم من أنه حتى الآن لم يتم الكشف عن أيّ حالة اصابة بالمتحور الجديد من كورونا إلا أنّ إيران قامت بتشديد إجراءات الكشف والوقاية على المنافذ الحدودية وأعلنت منع دخول المسافرين من ست 6 دول افريقية انتشر فيها المتحور الجديد".

خطت ايران بشكل سريع فيما يتعلق بتطعيم جرعات لقاحات كورونا خلال الايام الماضية ولكن التحدي يبقی مفتوحاً امام ايران وغيرها من الدول طالما ان المتحورات مستمرة في الظهور.

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