رئيسي يبحث مع نظيره الاوزبكي رفع مستوى التعاون الشامل

العالم - إيران

وقال رئيسي، خلال لقائه ضيايف على هامش قمة منظمة التعاون الاقتصادي (ايكو) في تركمانستان اليوم الاحد، إن طاقات بلدان المنطقة تمنح فرصا طيبة لها في توطيد العلاقات.

واضاف: في ظل الظروف العالمية الجارية ينبغي ان تحول بلدان المنطقة الكثير من التهديدات الى فرص وتغلق المنافذ أمام تدخلات البلدان الاجنبية عبر تعزيز تعاونها وعلاقاتها الفاعلة.

وعدّ توطيد العلاقات بين ايران واوزبكستان بأنه يكتسب الاهمية، مشيرا الى حجم التبادل الاقتصادي بين البلدين، مؤكدا في ذات الوقت على صياغة خارطة طريق بين وزيري خارجية البلدين بهدف تعزيز التعاون البعيد الامد.