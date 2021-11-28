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"أميكرون"يعطل كل الرحلات المتجهة إلى المغرب !

الأحد ٢٨ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢٢ بتوقيت غرينتش

قررت السلطات المغربية تعليق جميع الرحلات المباشرة للمسافرين في اتجاه المملكة المغربية، لمدة أسبوعين.

العالم - المغرب

وذلك ابتداءَ من يوم الإثنين 29 نوفمبر- تشرين الثاني 2021 على الساعة الحادية عشرة ليلا و 59 دقيقة.

وقالت الحكومة في بيان الأحد إن المغرب سيوقف استقبال جميع الرحلات الجوية الدولية القادمة إليه لمدة أسبوعين بسبب المتحور الجديد لكوفيد-19 .

وتابع بيان الخارجية المغربية أن التعليق جاء نتيجة "الانتشار السريع للمتغير الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" (B.1.1.529)، خاصة في أوروبا وإفريقيا، ومن أجل الحفاظ على المكاسب التي حققها المغرب في مجال تدبير الوباء وحماية صحة المواطنين، سيتم إجراء تقييم للوضع بشكل منتظم من أجل اتخاذ التدابير اللازمة، إذا لزم الأمر".

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