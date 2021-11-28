إنعقاد الجلسة الثانية لمحكمة ملف الطائرة الأوكرانية

العالم - إيران

ونشر المركز الإعلامي للسلطة القضائية بياناً أوضح فيه: تمت مواصلة محكمة الرحلة PS752 الأوكرانية، في محكمة طهران العسكرية، بحضور المتهمين والمدعين وأهالي الضحايا ومحاميهم، وذلك برئاسة القاضي إبراهيم مهرانفر.

وتمت في الجلسة الأولى للمحكمة قراءة الفصل الأول من لائحة الاتهام، وعرضت خلالها أسماء المدعين وملخص شكواهم وأقوالهم.

وتضم هذه المحكمة عشرة متهمين من مختلف الرتب العسكرية يتمتعون بـ5 محامين، فيما يتمتع المدعين بـ19 محاميا.

وفي جلسة اليوم قال القاضي إبراهيم مهرانفر، مثمناً تعاون ومساعدة أولياء الضحايا والمدعين في القضية: في نهاية جلسة المحكمة السابقة التي عقدت الأسبوع الماضي، شارك عدد من أولياء الضحايا والمدعين في لقاء مع الهيئة القضائية، وفي ذلك الاجتماع تقرر الاستمرار في قراءة لائحة الاتهام في جلسة اليوم، وبعد ذلك يتم إعطاء فرصة مناسبة للمدعين ومحاميهم، ليعبروا عن الإشكالات التي يروها حسب خبرتهم في القضية.

وقال: "اليوم من المقرر أن يعلن مكتب المدعي العام عن رأيه في القضية الحالية، لكي يتم بعد ذلك مواصلة الإجراءات القانونية اللازمة".

بعد صدور أمر القاضي، حضر ممثل النيابة إلى مكان قراءة بقية لائحة الاتهام، لكن المدعين وأولياء الضحايا أعلنوا أنه يجب تصحيح الخلل في لائحة الاتهام أولاً ومن ثم قراءتها؛ حيث ذكّرهم القاضي مهرانفر بأنه وفقا للإجراءات القانونية للمحكمة، يجب قراءة لائحة الاتهام أولاً ومن ثم الاستماع إلى آراء المدعين.

وردا على أقوال المدعين الذين اعتقدوا أن المحكمة ستتصرف بناء على لائحة الاتهام الصادرة عن النيابة قال رئيس المحكمة: "المحكمة سلطة محايدة وعادلة ولا يتحتم عليها قبول لائحة الاتهام.. فقد تؤدي التحقيقات الضرورية بشأن لائحة الاتهام إلى أن ترفض محتويات اللائحة."

وذكَّر القاضي مهرانفر: إن القسم المتعلق بحظر الملاحقة في هذ ا الملف اعتبرته المحكمة معيبا وقد أعيد إلى مكتب المدعي العام للبت في هذا الإشكال الموجود، وبمجرد إصلاح الخلل، سيتم إرفاق هذا الجزء من الملف.

و خلال الجلسة انتقد بعض المدعين تفاصيل التبليغ حول الجلسة الأولى من المحكمة.

وفي نهاية الجلسة قال القاضي إنه سوف يتم الإعلان عن موعد الجلسة المقبلة للمحكمة في وقت لاحق.