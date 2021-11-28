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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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الرئيس رئيسي: اجتمعت بالتجار الايرانيين في تركمانستان وبحثنا سبل حلحلة المشكلات التي يعانون منها هناك
الرئيس رئيسي: أكدنا في لقاءاتنا في تركمانستان ضرورة تشكيل حكومة أفغانية شاملة بمشاركة جميع القوميات والأطياف السياسية
الرئيس إبراهيم رئيسي لدى عودته إلى طهران بعد مشاركته في قمة منظمة التعاون الاقتصادي "إيكو": أجرينا لقاءات ثنائية مع جميع الرؤوساء المشاركين في قمة منظمة إيكو وبحثنا تعزيز العلاقات الثنائية معهم
مراسلة العالم: مقاتلات تحالف العدوان تشن غارات جوية تستهدف مطار صنعاء وقاعدة الديلمي الجوية شمال العاصمة اليمنية
التوقيع على اتفاق ثلاثي بين ايران واذربيجان وتركمنستان لنقل الغاز من تركمنستان الى اذربيجان عبر الاراضي الايرانية على هامش قمة (إيكو)
رئيس الكيان الصهيوني هرتسوغ يقتحم المسجد الإبراهيمي في الخليل ويضيء أول شمعة في عيد "الحانوكا"
الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي يلتقي بنظيره الاذربيجاني إلهام علييف على هامش قمة منظمة التعاون الاقتصادي (إيكو) الخامسة عشر
الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي يلتقي بنظيره الاذربيجاني إلهام علييف على هامش قمة منظمة التعاون الاقتصادي الخامسة عشر
وزيرا خارجية إيران وأزبكستان يبحثان الملف الأفغاني على هامش قمة إيكو ويؤكدان ضرورة تشكيل حكومة شاملة بمشاركة كافة القوميات الأفغانية
حركة حماس تحمل الكيان الاسرائيلي "المسؤولية الكاملة" عن قرار هرتسوغ إشعال الشمعة الأولى لعيد الأنوار في الحرم الإبراهيمي
نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 28-11-2021
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الأحد ٢٨ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٢٦ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار الاقتصادية
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