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وزير الصناعة يفتتح المعرض الايراني الخاص في سوريا

وزير الصناعة يفتتح المعرض الايراني الخاص في سوريا
الإثنين ٢٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٢٤ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الصناعة والمناجم والتجارة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية سيد رضا فاطمي آمين أن هناك إمكانيات كبيرة لتنمية العلاقات الاقتصادية بين سوريا وإيران.

العالم - ايران

وفي تصريح صحفي عقب وصوله مساء الاحد إلى مطار دمشق الدولي قال فاطمي آمين:”ستكون لدينا خلال الزيارة إلى سورية مقترحات جيدة تناسب إمكانيات وظروف البلدين وتشكل منعطفا مهما بالنسبة للعلاقات الثنائية”.

من جانبه أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري محمد سامر الخليل الذي كان في استقبال الوزير الإيراني أن زيارة الوفد الايراني تأتي في إطار استمرار التواصل والتنسيق بين الجانبين لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات مع التركيز بشكل رئيسي على الجانب الاقتصادي في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية.

وأوضح الخليل أن الزيارة ستشهد لقاءات مهمة على مستوى الفعاليات الرسمية وأيضا افتتاح معرض المنتجات الإيرانية الثاني في دمشق بمشاركة 164 شركة إيرانية من مختلف القطاعات تنقل معها خبرات وقدرات كبيرة تتمتع بها إيران في مجالات متنوعة تحتاجها سورية لافتا إلى أن هناك حاجة أيضا لأن يكون هناك تواصل مباشر مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وأشار الوزير الخليل إلى أن اللقاءات والفعاليات المخطط لها ستمنح الفرصة لعرض قانون الاستثمار رقم 18 وأهم الفرص الاستثمارية المتاحة في سورية.

ويشارك الوزير الإيراني والوفد المرافق في افتتاح معرض المنتجات الإيرانية الثاني في الـ 29 من تشرين الثاني والذي يستمر حتى الـ 3 من كانون الأول في مدينة المعارض كما سيجري محادثات مع المسؤولين السوريين وسيحضر ملتقى رجال الأعمال الذي يتضمن عرض فرص استثمارية سورية للشركات الايرانية.

وتشارك في المعرض 164 شركة وهو أكبر معرض إيراني يقام في سوريا .

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