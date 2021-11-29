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7 أفلام أوروبية تشارك في 'العروض الخاصة' بسينما الحقيقة الـ15

7 أفلام أوروبية تشارك في 'العروض الخاصة' بسينما الحقيقة الـ15
الإثنين ٢٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٠٧ بتوقيت غرينتش

تتنافس 7 أفلام من دول أوروبا في قسم "العروض الخاصة" (Special Screening) بمهرجان سينما الحقيقة الدولي للأفلام الوثائقية بدورته الخامسة عشرة.

العالم - ايران

وأفاد المكتب الاعلامي للمهرجان، ان 7 أفلام وثائقية من 6 دول كانت قد شاركت في مهرجانات عالمية معتبرة، ستعرض في قسم العروض الخاصة بمهرجان سينما الحقيقة الدولي بدورته الخامسة عشرة.

الوثائقيات التي سيعرضها سينما الحقيقة الايراني كانت قد حصدت جوائز عدة في مهرجانات بارزة من قبيل: هات داكس، ايدفا، ساندنس، فیزیون دو رئل، لوكارنو وغيرها من التظاهرات السينمائية.

والافلام هي:

-غورباتشف، الجنة (Gorbachev,Heaven) من لتوانيا والتشيك

- نمسیس، الهة الانتقام (Nemesis) من سويسرا

- من تراطم البحار (From the Wild Sea) من الدانمارك

- صبايا (Sabaya) من السويد

- رئيس الجمهورية (President) من الدنمارك

- لاشيء من دون الشمس (Nothing but the sun) من سويسرا والباراغوي

- آستروف – الجزيرة الضائعة (OSTROV - LOST ISLAND) من سويسرا

ومن المقرر عقد النسخة الخامسة عشرة من "سينما الحقيقة"برئاسة حميدي مقدم، في طهران في الفترة من 6 إلى 16 ديسمبر 2021.

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