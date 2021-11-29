شاهد.. آخر المستجدات القضائية حول اغتيال الشهيد سليماني

العالم - مراسلون

دماء الشهيدين سليماني والمهندس مازالت تغلي في قلوب الإيرانيين حتى اليوم، ولن يهدأ بالهم حتى يعاقب الفعل والآمر في هذه الجريمة، المتابعون القضائيون يعرضون من خلال هذا الاجتماع آخر مستجدات الأعمال القضائية التي قاموا بها.

وقال مدير القسم الدولي في القوة القضائية على رضا ساعدي: "لدينا اكثر من ملف قضائي فيما يتعلق بقضية الشهيد سليماني .. الملف الأول هو ملف الجريمة بحد ذاتها .. وقت تم اجراء الكثير من التحقيقات حول الموضوع .. ويتم اجراء تحقيقات مشتركة مع الدولة العراقية وقد حققت هذه التحقيقات تقدما جيدا.. كما اننا نتابع ملف الخسارات الناتجة عن هذه الجريمة".

المتابعة القضائية لقضية الشهيدين تستمر على قدم وساق ويؤكد القائمون عليها أن المتابعة يأتي في سياق الوفاء لروح الشهداء وتنفيذا لإرادة الشعب وردعا للفاعلين حتى لا يكرروا هذه الأعمال.

وقال النائب القانوني لحرس الثورية الإسلامية سهراب علي شمخاني: "تابعنا الموضوع لموضوع لما يقارب السنتين، قدمنا معلومات ووثائق دقيقة متعلقة بالجريمة، وتم التعرف على عدد من المتهمين، محاكمة المجرمين يجب أن تتم لكي لا يعتقدوا انهم فروا من نتيجة أعمالهم ويقومون بأعمال مشابهة دون رادع قانوني".

هذا وتأتي المتابعة القضائية لجريمة الاغتيال في سياق الردود الإيرانية على هذه الجريمة والتي بدأت باستهداف قاعدة عين الأسد وستنتهي بخروج القوات الأميركية من المنطقة كما يؤكد الإيرانيون

يتابع الايرانيون بجد الملف القضائي لجريمة اغتيال الشهيد قاسم سليماني مؤكدين على ان الفاعل والآمر يجب ان ينالوا جزائهم عاجلاً او آجلاً.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...