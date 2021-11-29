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مشهد مرعب..نجاة سيدة اثر سقوط شجرة ضخمة فی بريطانيا

الإثنين ٢٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ١١:١٥ بتوقيت غرينتش

وثّقت كاميرا مراقبة لحظة نجاة سيدة بأعجوبة من شجرة سقطت في حديقة نتيجة رياح قوية تزامنت مع العاصفة آروين التي ضربت بريطانيا. 

العالم-منوعات

وكُتب لشيريل باوند (55 عاماً) عمر جديد بعد نجاتها من الحادثة فجر الأحد، أثناء استراحة تدخين بعد إغلاق حانة حيث تعمل، في بلدة بريدجند في ويلز البريطانية.

وسُمع صوت صدع جذع شجرة ينشطر إلى قسمين. وفي غضون ثوانٍ سقطت الشجرة على الأرض، وانكمشت شيريل المذعورة عند الحائط.

وتسبب سقوط الشجرة في تسطيح صفوف مناضد الحانة، لكن باوند نجت لأن الشجرة سقطت على بعد مسافة قريبة جداً منها.

وقالت السيدة لموقع "ويلز أونلاين" المحلي: "كنا نخدم خلف الحانة طوال الليل، وكان الجو عاصفاً، لكنني لم أكن قلقة حقاً".

وتابعت: "كنت أدخن سيجارة ثم سمعت صوت طقطقة. اعتقدت بصدق أن شخصاً ما قد قفز من على الحائط".

وأضافت السيدة: "كما ترون في اللقطات، كدت أخرج من الملجأ ولا أعرف لماذا، لكن شيئاً ما قال لي أن أتراجع. الشيء التالي الذي عرفته هو أن الشجرة سقطت للتو".

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إن أربع طاولات تحطمت بسبب تأثير سقوط الشجرة، وتدخل الخبراء من أجل إزالتها.

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