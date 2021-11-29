موسكو : يمكن التوصل الى اتفاق خلال المفاوضات بين ايران و4+1

العالم - ايران

جاء ذلك خلال حوار حصري اجرته وكالة "ارنا" مع السفير الروسي، على اعتباب بدء جولة جديدة من المفاوضات النووية بين ايران والمجموعة الخماسية الدولية، اليوم الاثنين.

واعرب اوليانوف خلال هذا الحوار، عن تفاؤله بشأن نتائج مفاوضات فيينا القادمة؛ مؤكدا على بذل الجهود للمضي بهذه المفاوضات نحو تحقيق النجاح، ومحذرا من تداعيات انتهاج اي مسار اخر "لان النتائج ستكون كارثية"؛ على حد تعبيره.

وفيما نوه الى وجود خلافات بين مواقف ايران والاطراف الغربيين، "وهو امر طبيعي"، اكد السفير الروسي في فيينا، ان "المسؤولية تثقل عاتقنا نحن الدبلوماسيين من اجل تسوية الخلافات وتذليل العقبات في هذا الخصوص".

يذكر، ان الحكومة الايرانية برئاسة "اية الله سيد ابراهيم رئيسي"، اكدت مرارا على عزمها في التفاوض والتوصل الى اتفاق لضمان مصالح الشعب والغاء الحظر الاميركي اللاقانوني؛ "كنقطة البداية للجولة القادمة من هذه المفاوضات".