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القبض على 13 متسللا من سوريا باتجاه العراق

القبض على 13 متسللا من سوريا باتجاه العراق
الإثنين ٢٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٢٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت خلية الاعلام الامني في العراق، اليوم الاثنين، القبض على 13 متسللا من سوريا باتجاه غربي نينوى.

العالم - العراق

وذكرت الخلية في بيان ، انه "استمرار لعمليات الدعم والمشاركة بتامين الحدود مع القطعات الماسكة وبمعلومات استخبارية لكتيبة استطلاع الفرقة ١٥ أحدى مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ وبالتنسيق مع مفارز استخبارات الشعبة واستخبارات لواء المشاة ٧١ وقوة من الفوج الثاني للواء ذاته وبعد الاستعانة بالكاميرات الحرارية تم رصد تحرك مجموعة من الاشخاص بالجانب السوري يحاولون التسلل الى اراضينا عبر قرية الابطخ التابعة لناحية ربيعة والمحاذية للشريط الحدودي غرب نينوى ".

واضاف البيان انه "وعلى ضوء ذلك تم نصب كمين للمجموعة والقاء القبض عليها فور تجاوزها للحدود،وتبين انهم ١٣ شخصا يحملون الجنسية العراقية وكانوا قد غادروا الاراضي العراقية باتجاه سوريا خلال السنوات الماضية بطريقة غير مشروعة".

واشار الى ان "المتسللين تم تسليمهم للجهات المعنية بعد اكمال التحقيق الاولي معهم لغرض اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم ".

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