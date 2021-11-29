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احتجاجات في قرى وبلدات بحرينية تضامنا مع الناشط السنكيس

احتجاجات في قرى وبلدات بحرينية تضامنا مع الناشط السنكيس
الإثنين ٢٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠١:٠٦ بتوقيت غرينتش

تشهد بلدات وقرى بحرانية عدة احتجاجات واعتصامات للمطالبة بالإفراج عن كافة السجناء السياسيين في البحرين وكذلك للتضامن مع الأكاديمي البحراني المضرب عن الطعام في سجون البحرين عبدالجليل السنكيس.

العالم-البحرين

فقد واصل أهالي بلدة السنابس أعتصاماتهم أمام الشارع العام للمطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين وتضامنًا مع الرمز الوطني الدكتور عبدالجليل السنكيس المضرب عن الطعام لليوم الـ 143 على التوالي.

أطلق المحتجون شعارات عدة من بينها“ السنكيس في خطر فانقذوه“ كما اكدوا انهم لن يتركوا الشارع وحتى الإفراج عن جميع السجناء السياسيين. كما رفعوا صور بعض رموز الثورة المسجونين.

وواصل أهالي بلدة دمستان احتجاجاتهم المطالبة بالافراج عن المعتقلين السياسيين في البحرين دون قيد أو شرط .

ورفع المعتصمون صور بعض السجناء السياسيين ولافتات تطالب بالإفراج عنهم وبالحرية للأكاديمي السنكيس.

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احتجاجات في قرى وبلدات بحرينية تضامنا مع الناشط السنكيس