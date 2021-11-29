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التغلغل الصهيوني في البحرين

الإثنين ٢٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢٢ بتوقيت غرينتش

التغلغل الصهيوني في البحرين وسيلة من وسائل النظام لطمس هوية الشعب الوطنية والاسلامية. ورغم كل محاولات النظام لنشر مفاهيم التطبيع الخبيثة في المجتمع البحريني فانه يصطدم برفض شعبي واسع.

فالشعب البحريني لن يلغي مفهوم العدو من ذاكرته مهما فعلت الاسرة الحاكمة والتي تعتبر العدو حامياً لها، فالعدو الاسرائيلي ليس بمقدوره حماية نفسه، فكيف سيحمي غيره.

والنظام البحريني يلعب لعبة خطيرة جداً وذلك من خلال توفير عناصر تسلل التغلغل الى المجتمع البحريني؟

فما هي اهداف النظام البحريني من فتح البلاد امام العدو وبهذا الشكل؟

ولماذا يصر النظام على علاقات مع العدو تطال كل النواحي؟

هذه الاسئلة وغيرها يناقشها برنامج "حديث البحرين" مع ضيف الحلقة:

النائب الامين العام لجمعية العمل الاسلامي الشيخ عبد الله الصالح

الاعلامي البحريني الدكتور جواد عبد الوهاب

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