مكتب أنصار الله يبارك للشعب اليمني بالعيد الوطني للاستقلال 30 نوفمبر

العالم- اليمن

وقال المكتب السياسي في بيان له: في هذه المناسبة نتذكر تضحيات وبطولات عظيمة بذلها شعبنا في سبيل تحرير جزء كبير من أرض اليمن والذي كان يرزح تحت الاحتلال البريطاني.

وأضاف أن هذه المناسبة تأتي وشعبنا يخوض معركة الحرية والاستقلال وهو يواجه العدوان والحصار الأمريكي السعودي الإماراتي على شعبنا ويحتل جزءا من أرضنا.

ولفت إلى أن على الغزاة الجدد إدراك أن يوم جلاء آخر ينتظرهم وسيدحرون ويخرجون من كل شبر من بلدنا العزيز بحول الله وقوته.

وختم بالقول إن تاريخ شعبنا زاخر بالنضال في مواجهة أطماع الغزاة على مر العصور، وهو يؤكد مجددا مواصلة معركة التحرر الوطني حتى تحرير كل شبر محتل من أرض اليمن.