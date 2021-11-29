الإثنين ٢٩ نوفمبر ٢٠٢١
٠٣:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

مكتب أنصار الله يبارك للشعب اليمني بالعيد الوطني للاستقلال 30 نوفمبر

مكتب أنصار الله يبارك للشعب اليمني بالعيد الوطني للاستقلال 30 نوفمبر
الإثنين ٢٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٣:١٢ بتوقيت غرينتش

بارك المكتب السياسي لأنصار الله، اليوم الاثنين، للشعب اليمني حلول الذكرى 54 لعيد الاستقلال يوم جلاء آخر جندي بريطاني من جنوب البلاد.

العالم- اليمن

وقال المكتب السياسي في بيان له: في هذه المناسبة نتذكر تضحيات وبطولات عظيمة بذلها شعبنا في سبيل تحرير جزء كبير من أرض اليمن والذي كان يرزح تحت الاحتلال البريطاني.

وأضاف أن هذه المناسبة تأتي وشعبنا يخوض معركة الحرية والاستقلال وهو يواجه العدوان والحصار الأمريكي السعودي الإماراتي على شعبنا ويحتل جزءا من أرضنا.

ولفت إلى أن على الغزاة الجدد إدراك أن يوم جلاء آخر ينتظرهم وسيدحرون ويخرجون من كل شبر من بلدنا العزيز بحول الله وقوته.

وختم بالقول إن تاريخ شعبنا زاخر بالنضال في مواجهة أطماع الغزاة على مر العصور، وهو يؤكد مجددا مواصلة معركة التحرر الوطني حتى تحرير كل شبر محتل من أرض اليمن.

روابط ذات صلة

السعودية تأكل جنودها في الحد الجنوبي مع اليمن

'القوس الذهبي' مخطط امريكي بريطاني لانتزاع الذراع الغربي لليمن!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أهالي الخليل سيقبرون هدف هرتسوغ من وراء إقتحام المسجد الإبراهيمي

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 29-11-2021

فصائل المقاومة الشعبية تستهدف مقراً لـ"قسد"بريف دير الزور

زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب اكبر جزيرة في اليابان

بالفيديو..سيناريوهات احتجاجات لبنان

فلول المنافقين يحتجّون على الجهود الهادفة لرفع الحظر الامريكي عن الشعب الايراني