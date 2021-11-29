حزب الله يُحاصر موسم البرودة في لبنان

العالم - لبنان

هؤلاء كانوا قد تخوّفوا من "شتاء قاسٍ" لا يعرفون على أيّ نارٍ سيمضون أيّامه في عز أزمة المحروقات وارتفاع كلفة التدفئة. هي خطة وضعها حزب الله ستستفيد منها "مئات آلاف العائلات"، فكيف سيتمّ تطبيقها؟

جنوبًا، يوضح مسؤول العمل البلدي في المنطقة الأولى الحاج علي الزين لـ "العهد" أن الخطة تتم متابعتها من قبل 87 بلدية لتأمين التدفئة لـ 24225 مقيمًا مستفيدًا من مختلف الطوائف، موزعين على الشكل التالي: 29 بلدية في قضاء مرجعيون تتابع 6536 مستفيدًا، و22 بلدية في قضاء صور تتابع 4698 مستفيدًا، وفي قضاء بنت جبيل 36 بلدية تتابع 12904 مستفدين، والباقون موجودون في قضاء حاصبيا، حيث لم ينتهِ الإحصاء نظرًا لبعض الأمور اللوجستية. الزين يشدد على أن "عملية التوزيع تتم بعيدًا من أيّة اعتبارات مناطقية أو طائفية ومذهبية أو سياسية، فكل من يتواصل معنا من الفئات المستهدفة سنكون في خدمته".

سيتم تسليم المازوت الإيراني في 50 محطة بما يعادل 400 ألف ليتر في اليوم، وفقًا للزين، وستقدم الطلبات عبر البلدية، والتي ستسلّم القسائم على المستفيدين. وبموجب هذه الآلية يستطيع المقيم الحصول على المازوت من المحطات التي ستلسمها شركة الأمانة للمحروقات حصتها من المازوت بالسعر الذي حدده الأمين العام لحزب الله، اذ "سيحتسب برميل المازوت للعائلة بأقل من السعر الرسمي بمليون ليرة، والدفع بالليرة اللبنانية".

البقاع الغربي

مسؤول العمل البلدي في البقاع الغربي جهاد ياسين يلفت من جانبه إلى أن الفرق البلدية بدأت منذ أسبوعيْن بتحضير خطة التدفئة التي أطلقها حزب الله، اذ أنشأت كل بلدية نظامًا خاصًا بها بحسب عدد المقيمين في كل بلدة.

وعليه، شركة الأمانة ستسلّم المحطات في القرى المستهدفة المازوت، وسيتم توزيعه على الأهالي بالتعاون مع البلديات التي ستستوفي الثمن الذي حدده السيد نصر الله. ياسين الذي يعتبر أن "السعر مقبول ومدروس"، يشدد في المقابل على أن البلدية لن تترك جهدًا لإعانة الأهالي، وكلما أمكنها تخفيض الكلفة على المواطنين عبر خفض أجرة النقل أو أي مصروف آخر لن تتوانى عن ذلك.

ويؤكد ياسين أن حزب الله يسعى لدعم العوائل الأكثر فقرًا والمستضعفين في القرى عبر منحهم بالمجان هذه المادة الحيوية لتقيهم برد الأيام القاسية.

الشمال وجبل لبنان

أما مسؤول العمل البلدي لحزب الله في جبل لبنان والشمال حسن المقداد فيؤكد بدوره أنه وفقًا لتعميم الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله سيتم توزيع المازوت الايراني عبر البلديات التي ستتعاون مع المحطات في القرى والبلدات لتسليم الكمية المطلوبة لكل مستفيد عبر قسيمة تثبت أنه دفع المبلغ المطلوب.

وبحسب المقداد، فقد وضعت البلديات شروطًا لجهة ارتفاع البلدات 500 متر عن سطح البحر حتى تستفيد من الخطة، وأن يكون المستفيد مقيمًا في الشتاء في القرية.

ويلفت الى أن مئات الآلاف من العائلات ستستفيد من هذا المشروع شهرًا إضافيًا، مشددًا على أن أولئك الذين يعيشون تحت خط الفقر ستكون لهم الأولوية بالحصول على المازوت من دون مقابل أيضًا وبقدر المستطاع، مشيرًا إلى أن هؤلاء الأهالي كانوا يستفيدون من تقديمات حزب الله قبل اندلاع الأزمة الاقتصادية في البلاد.

المقداد يختم بالقول: "لن نعدم وسيلة لتدفئة كل الأهالي في أيام الشتاء الباردة".