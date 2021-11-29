الإثنين ٢٩ نوفمبر ٢٠٢١
١٠:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

أول تعليق أمريكي على مغادرة الدبلوماسيين الروس من واشنطن

أول تعليق أمريكي على مغادرة الدبلوماسيين الروس من واشنطن
الإثنين ٢٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٥٩ بتوقيت غرينتش

أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن مغادرة مجموعة دبلوماسيين روس من الولايات المتحدة مرتبطة بانقضاء فترة السماح بوجودهم في أراضي البلاد وليست طردا.

العالم-الامريكيتان

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، جالينا بورتر، خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف، اليوم الاثنين: "مثلما تمنح روسيا لدبلوماسيينا 3 سنوات للوجود في أراضيها، أبلغت الولايات المتحدة روسيا منذ حوالي سنة بأنه سيتم إعطاء دبلوماسييها نفس الفترة الممتدة 3 سنوات للعمل هنا".

وأشارت إلى أن السلطات الأمريكية أخبرت الدبلوماسيين الروس الذين تخصهم هذه الشروط بضرورة مغادرة الولايات المتحدة عند انقضاء هذه الفترة، مؤكدة أن بلادها لا تطردهم.

وسبق أن أعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناطولي أنطونوف، أن 27 دبلوماسيا روسيا سيغادرون الولايات المتحدة حتى 30 يناير، كما سيخرج من البلاد نفس العدد بعد مرور 6 أشهر من ذلك.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، الاثنين، إن روسيا سترد بكل تأكيد على "طرد" هؤلاء الدبلوماسيين.

روابط ذات صلة

سفير روسيا لدى واشنطن يحذّر من اختبار قدرات بلاده الدفاعية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أول تعليق أمريكي على مغادرة الدبلوماسيين الروس من واشنطن

وصول أول سفير لكيان الاحتلال لدى البحرين إلى المنامة

بوغدانوف بحث في طهران التنسيق بين روسيا وإيران حول ملفات دولية والإقليمية

بالفيديو اردوغان يلمح لبداية علاقات جديدة مع "اسرائيل"

بعد استقالتها بساعات من تعيينها الاول انتخاب اندرسون رئيسة لحكومة السويد للمرة الثانية

بالفيديو..الأعرجي يزيح الستار عن التحقيقات الاولية في محاولة اغتيال الكاظمي