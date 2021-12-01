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الإفراج عن 31 أسيراً من أبناء البيضاء بتوجيه من السيد الحوثي

الإفراج عن 31 أسيراً من أبناء البيضاء بتوجيه من السيد الحوثي
الأربعاء ٠١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥٠ بتوقيت غرينتش

أفرجت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في اليمن، الثلاثاء، عن 31 عنصرا من أسرى مديريات محافظة البيضاء، بتوجيه من قائد حركة أنصارالله السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي.

العالم - اليمن

وأوضح رئيس لجنة شؤون الأسرى "عبدالقادر المرتضى" في تغريدة له، أن الإفراج على الأسرى الـ 31 من أبناء مديريات محافظة البيضاء جاءً تنفيذاً لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، عقب .لقائه عدداً من مشائخ ووجهاء المحافظة.

وكان السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي التقى الاثنين، بوفد قبائل عدد من مديريات محافظة البيضاء، حيث أكد خلال اللقاء أن الاجتماعات واللقاءات بين أبناء البلد تقدم صورة حقيقية عما يكون عليه الشعب اليمني من أخوة وتعاون وتفاهم.

تأتي هذه المبادرة واللفتة الكريمة من السيد الحوثي في إطار مبدأ التصالح الوطني وتكريما لمشائخ ووجها البيضاء الذين رحبوا بهذه المبادرة الأخوية من السيد القائد.

يذكر أن السيد الحوثي، وفي خطوة مماثلة، كان قد وجه بالإفراج عن أسرى مديريتي العبدية وجبل مراد بمحافظة مارب خلال الأيام الماضية.

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