بالفيديو: إوزة تضع بيضاً بصفار أسود اللون يُحير العلماء

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وتم نشر الصور ومقاطع الفيديو المثيرة للبيض الأسود على موقع سينا وويبو الأسبوع الماضي من قبل رجل يُدعى تشو من مدينة هانغتشو بمقاطعة تشجيانغ الصينية.

وادعى أن البيض جاء من صديق له احتفظ بالعديد من الإوز الرمادي في مزرعته، وكان قد قدم له دفعات من بيض الإوز الطبيعي من قبل.

لكن هذه المرة فقط، على الرغم من أن البيض يبدو عادياً وبحجم قياسي ولون أبيض من الخارج، لكن عند كسره كانت المفاجأة أن لون الصفار أسود تقريبًا، بدلاً من الأصفر الطبيعي أو البرتقالي الفاتح.



وفي مقطع فيديو انتشر على نحو واسع أوضح تشو أن البيض قد تم وضعه بواسطة الإوزة نفسها، وأنه باستثناء لون صفار البيض، كانت رائحته تبدو مثل بيض الإوز العادي. وعلى ما يبدو، لم يكن لدى تشو ولا صاحب الإوزة أي فكرة عن سبب كون صفار البيض بهذا اللون الغريب.



وبعد أن بدأت الصور ومقاطع الفيديو لصفار البيض الأسود تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، بدأ الناس في الخروج بنظرياتهم الخاصة، بعضها لمجرد الدعابة، في حين حاول البعض الآخر حل اللغز. وعلق البعض بالقول "لا بد أن تكون هذه الإوزة قد ابتلعت بعض الحبر" أو "يجب أن يكون لها قلب أسود".



واقترح أحد المعلقين أن تكون الإوزة قد أكلت الكثير من التوت الأسود المعروف بمحتواه العالي من الميلانين. ثم أكد تشو أن هناك بالفعل العديد من أشجار التوت المزروعة في الجزء الخلفي من المزرعة حيث تم تربية الإوزة، لكنه كان متشككًا في هذا التفسير المحتمل، بحسب موقع أوديتي سنترال.