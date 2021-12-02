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العراق بصدد تنظيم رحلة جوية لإجلاء 420 شخصا من بيلاروس

العراق بصدد تنظيم رحلة جوية لإجلاء 420 شخصا من بيلاروس
الخميس ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٦ بتوقيت غرينتش

أعلن قنصل العراق لدى روسيا وبيلاروس ماجد الكيلاني أن السلطات العراقية ستنظم رحلة جوية لإجلاء 420 شخصا من مطار العاصمة البيلاروسية مينسك الخميس 2 ديسمبر.

العالم-العراق

وقال الكيلاني في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "ننظم رحلات جوية لإجلاء المواطنين العراقيين من مطار مينسك، صباح الغد ستقلع طائرة من العراق، وفي الساعة 12:00 - 13:00 ظهرا ستغادر الرحلة مينسك وعلى متنها ركاب، حيث سيتم إجلاء 420 مواطنا​​".

وأشار إلى أن "هذه الرحلة مثل الرحلات السابقة، تم تنظيمها من قبل الحكومة العراقية".

وكانت شركة الخطوط الجوية العراقية، قد أكدت تأجيل رحلة جوية كانت من المفترض أن تنطلق، يوم الثلاثاء، من مطار مينسك إلى أربيل شمالي العراق لإجلاء مهاجرين عراقيين عالقين على الحدود البيلاروسية البولندية.

وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، في 26 نوفمبر المنصرم، على لسان الناطق باسمها، أحمد الصحاف، أن مجموع المواطنين العراقيين العائدين طوعا من بيلاروس بلغ 1894 شخصا.

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العراق بصدد تنظيم رحلة جوية لإجلاء 420 شخصا من بيلاروس