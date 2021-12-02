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أهم القضايا التي ناقشها قادة الإطار التنسيقي والسيد الصدر

الخميس ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٣٣ بتوقيت غرينتش

استقبل قادة الإطار التنسيقي اليوم الخميس زعيم التيار الصدري سماحة السيد مقتدى الصدر في منزل السيد هادي العامري.

العالم - العراق

وذكر بيان صحفي، تابعته قناة العالم ان اللقاء جاء لمناقشة القضايا العالقة وآخر مستجدات الوضع الراهن، وتعزيزا لروابط الوحدة والإخاء بين أبناء الوطن الواحد وبما يخدم مصلحة الشعب العراقي التي هي أولوية لجميع الأطراف".

وأضاف البيان: ناقش المجتمعون عدداً من القضايا الرئيسة، ومنها:

١- اتخاذ الخطوات العملية اللازمة لمحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين وإيقاف الهدر المتعمد بالمال العام.

٢- التأكيد على خروج القوات الأجنبية وفق الجدول الزمني المعلن ووضع آليات كفيلة بحصر السلاح بيد الدولة.

٣- حماية الحشد الشعبي ودعمه وتنظيمه بما يعزز دوره في حفظ الأمن في العراق.

٤-تجريم التطبيع وكل ما يتعلق به.

٥- العمل المشترك للحفاظ على ثوابت الشعب العراقي في التصدي للانحرافات الاخلاقية والاجتماعية وفق الأطر القانونية.

٦-العمل على رفع المستوى الاقتصادي للمناطق المحرومة وإبعاد التنافس السياسي عن كل المشاريع الخدمية ورفع المحرومية عن هذه المناطق.

واتفق الطرفان على استمرار الحوارات والمناقشات وصولا إلى وضع معالجات واقعية للانسداد الحاصل في المشهد السياسي.

المصدر - الاطار التنسيقي

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