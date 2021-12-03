بالفيديو..أهم ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي

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تعاني تركيا من عدة أزمات بسبب سياساتها المتناقضة في المنطقة، حيث نقل الاعلام التركي رواية غير واقعية عن الجزر الايرانية الثلاث في الخليج الفارسي طنب الكبرى وطنب الصغرى وبوموسى ويتبنى الرواية الاماراتية حيالها، والادهى من كل ذلك استخدام عبارة مزيفة لاسم الخليج الفارسي، وهي عبارة لا تستخدم لا في الامم المتحدة ولا في المواثيق والمعاهدات الدولية ولا حتى الخرائط العالمية. من حقنا ان نتسائل عن توقيت هذا التقرير ؟ وما العلاقة بينه وبين زيارة ولي عهد الامارات محمد بن زايد الى تركيا قبل ايام ؟ وهل هي فاتورة المليارات العشر التي قدمها بن زايد لدعم اقتصاد تركيا المتهاوي ؟

و في سياق نفس الموضوع حيث تساءل الكثير من المتابعين والمغردين عن اثارة الاعلام التركي لموضوع الجزر الايرانية الثلاث في الخليج الفارسي في حين ان تركيا تحتل اراضي بلدان ذات سيادة، فلا داعي للحديث عن احتلالها اجزاء من الشمال السوري واطماعها في الاراضي السورية كما لا يخفى على احد تدخلالتها اليومية في شمال العراق واحتلال اراض في اقليم كردستان العراق لاقامة معسكرات وتدخلاتها الاخيرة في الحرب بين جمهوريتي اذربيجان وارمينيا.

والتطبيع السعودي مع كيان الاحتلال جار على قدم وساق، رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو نشره الحاخام اليهودي يعقوب يسرائيل يظهر احتفاله بعيد الانوار اليهودي في الرياض، وكان هذا الحاخام قد نشر مقاطع فيديو في الماضي تظهر تجوله في شوارع الرياض والتقاطه صورا مع المارة من دون ان تعلق السلطات السعودية على تلك الزيارة التي اعتبرها المتابعون مقدمة للتطبيع ومحاولة لجس نبض الشارع السعودي والاسلامي حيال مستقبل العلاقة بين السعودية وكيان الاحتلال.

ما زالت زيارة وزير حرب الاحتلال الاسرائيلي بيني غانتس الى المغرب تثير غضبا وانتقادات كبيرة للسلطات المغربية. وفي جديد هذه العلاقة أعلن دبلوماسي صهيوني، عن "التحضير لتوقيع اتفاقية توأمة بين مدينتَي أزمور المغربية ومستوطنة كريات يام الإسرائيلية".

وجاء ذلك في تغريدة عبر "تويتر" للقائم بأعمال مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب، "ديفيد جوفرين"، فيما لم يصدر تعقيب رسمي من الرباط بهذا الخصوص.