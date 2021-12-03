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لاجئون فلسطينيون يطالبون الاونروا بتعديل المساعدات

لاجئون فلسطينيون يطالبون الاونروا بتعديل المساعدات
الجمعة ٠٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٣١ بتوقيت غرينتش

طالب اللاجئون الفلسطينيون الذي انتقلوا من سوريا إلى الأردن بعد عام 2013، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، بصرف مخصصاتهم المالية والإغاثية، في إطار تردي أوضاعهم المعيشية.

العالم-فلسطين

وحسبما نقل موقع المركز الفلسطيني للاعلام ,طالب بعض هؤلاء اللاجئين وكالة الغوث بتعديل نظام تسليم المساعدة كل ثلاثة أشهر، وتوزيعها دوريًّا وشهريًّا؛ نظرًا لعدم قدرة العائلات على الانتظار لفترات طويلة.

وقال الناشط الفلسطيني مصطفى والي: إن الأسر الفلسطينية القادمة من سوريا إلى الأردن بحاجة ماسة وعاجلة للمساعدات الإنسانية، بسبب تردي أوضاعها المعيشية، والظروف الاقتصادية المتدهورة نتيجة تفشي فيروس (كورونا)، بالإضافة لقلة فرص العمل.

وأضاف: الوضع غير القانوني للاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا إلى الأردن منذ عام 2013، حرمهم من عنصر الأمن الذي يحتاجونه.

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