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شاهد..قناة العالم تنقل فرحة وحزن الاسيرة المحررة امل

الجمعة ٠٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٢:٠٥ بتوقيت غرينتش

وصفت الاسيرة امل طقاطقة اقدم الاسيرات الفلسطينيات والتي افرج عنها بعد انقضاء مدتها، سنواتها السبع في الاعتقال بالمعاناة والالم والامل، موجهة رسالة الى المقاومة الفلسطينية بضرورة العمل على الافراج عن كافة الاسيرات الفلسطينييات في اي صفقة منتظرة.

العالم - مراسلون

هذا المشهد كان على مدار سبع سنوات مضت يعتبر حلما لامل طقاطقة، ان تعود الى احضان عائلتها التي افتقدتها لسبع سنوات كانت تعانيفيها من الم مزدوج، الم الاعتقال في سجون الاحتلال الاسرائيلي في ظروف لا ترقى للحياة الادمية والم الجراح التي كانت تعانيها نتيجة الاصابةوترفض ادارة السجون الاسرائيلية علاجها، عادت امل لتحتضن من تحب بفرحة مؤجلة كما تقول.

العائلة التي استقبلت امل تكون بهذا الاستقبال انهت هي الاخرى سبع اعوام من العذابات الني كانت تؤرقهم ليل نهار فما بين الابنة التي حرموامنها وما الوصول اليها في السجون المتعددة وما بين ممارسات الاحتلال بحقهم ، اليوم ما ترجوه العائلة لامثالها من العائلات ان تنتهي معاناتهمباستعادة ابنائهم من السجون الاسرائيلية التي يصفها الفلسطينييون بمدافن الاحياء

الفرحة التي تعلو الوجوه هنا غابت عنها لسنوات سبع وكم من وجوه الفلسطينيين تامل ان تعود الى ثغرها الابتسامة.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق..

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