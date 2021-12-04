عبدالسلام: الصمت الدولي شجع المعتدي على تصعيد عدوانه وحصاره

العالم- اليمن

وقال عبدالسلام في تغريدة له على تويتر "التعامي الدولي عن مظلومية اليمن شجع المعتدي على تصعيد عدوانه وحصاره بتكثيف الغارات واستهداف المدن مرتكبا مزيدا من المجازر بحق المدنيين".

وأضاف عبدالسلام: "لما يكون رد مشروع لا يقارن بحجم جريمة المعتدي يتعالى صراخ إقليمي ودولي، وهذه الازدواجية لن تزيد شعبنا العزيز إلا مضيا في معركته الدفاعية المقدسة".

الجدير بالذكر أن طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي ارتكب يوم أمس مجزرة بشعة في مديرية مقبنة بمحافظة تعز راح ضحيتها 18 شهيدا و8 جرحى بينهم أطفال.