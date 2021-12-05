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العثور على خمس جثث على طريق سبها في ليبيا

العثور على خمس جثث على طريق سبها في ليبيا
الأحد ٠٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٣١ بتوقيت غرينتش

أفادت وسائل الإعلام الليبية بالعثور على خمس جثث على الطريق الرابط بين سبها والشاطئ جنوب غربي البلاد.

العالم - ليبيا

وأكد مصدر مطلع أنه تم تشريح الجثث لتحديد هوية أصحابها مرجحا أن تعود لمهاجرين غير شرعيين.

وكانت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش أعلنت في منتدى "حوارات المتوسط" ​​المنعقد في روما أن هناك حاجة لوقف الهجرة على الحدود الجنوبية لبلادها، مشيرة إلى صعوبة السيطرة على آلاف الكيلومترات في الصحراء المتاخمة لتشاد.

وأضافت: "نحتاج لوقف المهاجرين على الحدود الجنوبية احتراما لحقوق الإنسان".

ووصفت مشكلة المهاجرين بأنها "معقدة للغاية" وطالبت "الدول الأخرى بألا تنقل المشكلة إلى ليبيا، وألا توجه أصابع الاتهام نحونا كدولة تنتهك حقوق الإنسان".

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