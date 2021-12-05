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في خضم مباحثات رفع الحظر.. شيخ اماراتي يحمل رسالة لايران!

الأحد ٠٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٨:١٢ بتوقيت غرينتش

اوضح الخبير في الشؤون الدولية محمد قادري، ان زيارة مستشار الامن القومي الاماراتي طحنون بن زايد لطهران غدا الاثنين، تأتي بالتزامن مع محادثات الغاء الحظر على ايران التي تجري في العاصمة النمساوية فيينا مع الاطراف الاوروبية.

العالم- خاص بالعالم

وقال قادري في حديث لقناة العالم: ان الامارات تخطط لتوسيع العلاقات مع ايران وتجبر سياساتها الخاطئة السابقة، وانها قامت وبحنكة بتقييم الاحداث التي تجري في المنطقة وتسعى لتعبيد الطريق مع ايران.

واكد قادري ان الشيخ طحنون يحمل رسالة مفادها ان دول الخليج الفارسي تسعى لتوثيق العلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية. كما شدد على ان العلاقات بين ايران والامارات ستترك اثارها على العلاقات بين ايران وباقي الدول العربية المطلة على الخليج الفارسي.

هذا ومن المقرر ان يتوجه مستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد إلى العاصمة طهران غداً الاثنين ليبحث مع كبار المسؤولين الايرانيين القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي زيارةُ طحنون تلبيةً لدعوةٍ رسمية من أمينِ المجلسِ الأعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني. ومن اهدافِ الزيارة تعزيزُ العلاقاتِ الثنائية بين البلدين، وبحثُ آخرِ تطوراتِ الأوضاع في المنطقة.

تابعوا المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق اعلاه..

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