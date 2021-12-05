مجازر وسلسلة غارات جديدة للعدوان السعودي في اليمن

العالم - المشهد اليمني

ويسلط برنامج "المشهد اليمني"، الضوء على شن الطيران السعودي سلسلة غارات على عدد من الاحياء السكنية في العاصمة صنعاء، ما ادى الى استشهاد واصابة عدد كبير من المواطنين.

كما يناقش البرنامج ما ذكرته مصادر اعلامية أن الغارات طالت حي الاعناب السكني بمديرية معين، كما استهدف طيران العدوان مستودعا للمواد الغذائية في الحي ذاته، وقد أدى القصف المتواصل على الحي لنزوح مئات الأسرK ويشن التحالف منذ اسابيع بشكل يومي غارات عنيفة على صنعاء، مدعيا انه يستهدف مخازن صواريخ بالستية.

كما يبحث البرنامج في الاهداف من التصعيد السعودي الاخير على صنعاء؟ وماذا يمكن أن تقدم هذه الغارات التي تستهدف الاحياء السكنية بعد سبع سنوات من الحرب والدمار؟ ولماذا يصمت المجتمع الدولي تجاه هذه الجرائم بينما ينتقد اي رد يمني على السعودية؟

ويتطرق برنامج "المشهد اليمني "، إلى معنى التصعيد السعودي الجديد هذا؟ وماذا يمكن ان تحقق كل هذه الغارات بعد سبع سنوات؟ما هي المناطق التي يتم استهدافها في صنعاء وما هو حجم الاضرار خلال اليومين الماضيين؟ ما هي الاهداف السعودية من وراء هذا التصعيد الجديد؟ كيف تفسر التبريرات السعودية لتنفيذ غارات على صنعاء؟ لماذا يتم استهداف هذه الاحياء بنظركم هل لديهم معلومات وبنك اهداف ام مجرد هجمات استعراضية؟ ماذا عن المجزرة التي حصلت في مقبنة بتعز؟.

ويناقش البرنامج حجم الاضرار والخسائر هناك؟ لماذا لم نشاهد انتقادات او دانات للجرائم السعودية الجديدة في اليمن من قبل الامم المتحدة والمجتمع اليمني؟ ما مدى تاثير هذه الغارات على عملية السلام الذي يدعو لها المبعوث الاممي الى اليمن؟ ماذا عن صفقات الاسلحة الغربية والامريكية للسعودية هل تشجعها على استمرار العدوان؟.

ويتم مناقشة موضوع الحلقة من برنامج "المشهد اليمني" مع ضيوف الحلقة :

- رئيس تكتل الأحزاب السياسية المناهضة للعدوان لطف الجرموزي

- الاعلامي اليمني من بيروت علي الدرواني.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...