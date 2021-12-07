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مصر ترسل طائرة عسكرية لنقل مساعدات طبية إلى دولة جنوب السودان

مصر ترسل طائرة عسكرية لنقل مساعدات طبية إلى دولة جنوب السودان
الثلاثاء ٠٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٠:٣٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت القوات المسلحة المصرية عن إرسال أطنان من المساعدات الطبية والدوائية لدولة جنوب السودان.

العالم-مصر

وفي بيان له، قال المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة المصرية، غريب عبد الحافظ غريب: "في إطار الدعم المصري المتواصل للدول الصديقة والشقيقة في مختلف المحن والأزمات، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار (جوبا) بجمهورية جنوب السودان محملة بأطنان من المساعدات الطبية والدوائية المقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى جمهورية جنوب السودان للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأشقاء بدولة جنوب السودان".

وأضاف: "تأتى تلك المساعدات تأكيدا على دور مصر الرائد تجاه دول القارة الأفريقية في مختلف الظروف وتقديم الدعم والتضامن الكامل لهم لتجاوز كافة الأزمات التي تواجه شعوب القارة".

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