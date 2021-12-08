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موسكو: أوكرانيا انسحبت من حوالي 50 وثيقة لرابطة الدول المستقلة

موسكو: أوكرانيا انسحبت من حوالي 50 وثيقة لرابطة الدول المستقلة
الأربعاء ٠٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٠:١٢ بتوقيت غرينتش

قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر بانكين، في مقابلة مع وكالة "نوفوستي"، إن أوكرانيا انسحبت من حوالي 50 قرارا واتفاقية ومذكرة، تعود لرابطة الدول المستقلة.

العالم-روسيا

وأضاف الدبلوماسي الروسي: "حتى يومنا هذا، انسحبت سلطات كييف من نحو 50 اتفاقية ومذكرة وقرارا داخل رابطة الدول المستقلة".

وذكر بانكين، أن أوكرانيا أخذت منذ عام 2014، تعتمد نهج التقليص التدريجي للمشاركة في أنشطة رابطة الدول المستقلة، وتعليق العمل في الهيئات القانونية والقطاعية لهذه الرابطة، وتوقفت عن دفع الاشتراكات المالية في الميزانية الموحدة للمنظمة. وفي أغسطس 2018، أغلقت أوكرانيا مكتبها التمثيلي في كافة الهيئات التابعة لرابطة الدول المستقلة في مينسك.

ونوه بانكين، بأن قرارات كييف ذات دوافع سياسية، لكنها براغماتية الطبيعة ويتم اتخاذ بعضها لتحقيق فوائد ملموسة.

وقال: "لا تزال أوكرانيا طرفا في اتفاقية منطقة التجارة الحرة الموقعة في 18 أكتوبر 2011. ولا تزال هذه الوثيقة تعمل بين أوكرانيا والدول الأخرى في منطقة التجارة الحرة المذكورة، وفقط روسيا علقت التعامل مع أوكرانيا ضمنها (اعتبارامن 1 يناير 2016)".

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