شاهد: السعودية واليمن يخوضان حرب 'مخزون الصواريخ'

العالم - خاص بالعالم

وقال مسؤولون اميركيون أن مخزون السعودية من صواريخ باتريوت أوشك على النفاد جراء الهجمات الصاروخية اليمنية.

وأوضح الخبير العسكري والاستراتيجي العميد عابد محمد الثور ان اليمن لديه المخزون الكافي للقتال لعشرات السنين القادمة.

وأضاف ان السعودية وصلت الی مرحلة الشلل التام والعجز التام بعدما زادت وتيرة العمليات تجاه العمق السعودي ما سيزيد ويضاعف من مأساة السعودية وارباكها.

وأكد ان السعودية ركزت اغلب المنظومات الدفاعية الهامة من ضمنها القبة الحديدية حول قصور الامراء والملوك ولم تضعها في الاماكن الحساسة والاهداف الاستراتيجية والاقتصادية، فهي لاتفكر سوی بحماية كرسيها وأمنها ولاتهتم للشعب.