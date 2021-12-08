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خاص بقناة العالم..

شاهد: السعودية واليمن يخوضان حرب 'مخزون الصواريخ'

الأربعاء ٠٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٠:٤٧ بتوقيت غرينتش

بعدما كشف مسؤولون أميركيون إنّ السعودية في وضع خطير، وتطلب صواريخ بشكل عاجل من الولايات المتحدة، كشف خبير عسكري يمني عن عكس هذا الوضع، في اليمن.

العالم - خاص بالعالم

وقال مسؤولون اميركيون أن مخزون السعودية من صواريخ باتريوت أوشك على النفاد جراء الهجمات الصاروخية اليمنية.

وأوضح الخبير العسكري والاستراتيجي العميد عابد محمد الثور ان اليمن لديه المخزون الكافي للقتال لعشرات السنين القادمة.

وأضاف ان السعودية وصلت الی مرحلة الشلل التام والعجز التام بعدما زادت وتيرة العمليات تجاه العمق السعودي ما سيزيد ويضاعف من مأساة السعودية وارباكها.

وأكد ان السعودية ركزت اغلب المنظومات الدفاعية الهامة من ضمنها القبة الحديدية حول قصور الامراء والملوك ولم تضعها في الاماكن الحساسة والاهداف الاستراتيجية والاقتصادية، فهي لاتفكر سوی بحماية كرسيها وأمنها ولاتهتم للشعب.

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