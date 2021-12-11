السبت ١١ ديسمبر ٢٠٢١
٠١:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

بيان السفارة الأميركية في بيروت حول ورقة المئة دولار

بيان السفارة الأميركية في بيروت حول ورقة المئة دولار
السبت ١١ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

أكدت السفارة الاميركية في بيروت في بيان أن الأوراق النقدية سارية المفعول بغض النظر عن تاريخ إصدارها.

العالم_لبنان

واعلنت السفارة الليلة في تصريح لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى ان سياسةالحكومة الاميركية تنصّ على أن كل تصاميم الاحتياطي الفدرالي الورقية هي عملة قانونية أو صالحة قانونيا للمدفوعات، بغض النظر عن تاريخ إصدارها. هذه السياسة تشمل جميع الفئات الورقية للاحتياطي الفدرالي من سنة 1914 الى اليوم.

وسادت بلبلة في بيروت نتيجة أخبار انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عن رفض شركات تحويل الأموال وبعض المؤسسات والصرّافين قبول ورقة المئة دولار من الطبعة القديمة، وأن بعض الصرافين باتوا يشترطون للقبول بها اقتطاع حوالي 10 دولار وإعطاء المواطن 90 دولاراً.

وقد ازدادت هذه العمليات في اليومين الماضيين نتيجة شائعات أن ورقة الـ 100 دولار القديمة لم تعد صالحة، ما سبب قلقا لدى العديد من الناس الذين تهافتوا لاستبدال دولاراتهم القديمة بأخرى جديدة.

روابط ذات صلة

 بعد استقالة قرداحي ومبادرة ماكرون... هل "يتحرّر" مجلس الوزراء اللبناني ؟

شروط جديدة لدخول القادمين إلى لبنان بدءًا من منتصف الشهر الحالي

لبنان: عقد الكهرباء مع الأردن وسوريا أصبح جاهزا وقريبا سيتم التوقيع عليه

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تشاهدون هذه الليلة في برنامج مع الحدث.. مفاوضات فيينا والضغوط المحيطة بها

آبي أحمد يصدّق على تشكيل هيئة حوار وطني في إثيوبيا

مقتل نحو 50 شخصاً بسبب الأعاصير في أميركا

بيان السفارة الأميركية في بيروت حول ورقة المئة دولار

الصحة الايرانية: تراجع ملحوظ بالاصابات والوفيات بكورونا

تونس.. 'النهضة' تتهم سعيد باختطاف الثورة وترفض جعل 17 ديسمبر عيدا لها