بيان السفارة الأميركية في بيروت حول ورقة المئة دولار

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واعلنت السفارة الليلة في تصريح لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى ان ​سياسة​ الحكومة الاميركية تنصّ على أن كل تصاميم الاحتياطي الفدرالي الورقية هي عملة قانونية أو صالحة قانونيا للمدفوعات، بغض النظر عن تاريخ إصدارها. هذه السياسة تشمل جميع الفئات الورقية للاحتياطي الفدرالي من سنة 1914 الى اليوم.

وسادت بلبلة في بيروت نتيجة أخبار انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عن رفض شركات تحويل الأموال وبعض المؤسسات والصرّافين قبول ورقة المئة دولار من الطبعة القديمة، وأن بعض الصرافين باتوا يشترطون للقبول بها اقتطاع حوالي 10 دولار وإعطاء المواطن 90 دولاراً.

وقد ازدادت هذه العمليات في اليومين الماضيين نتيجة شائعات أن ورقة الـ 100 دولار القديمة لم تعد صالحة، ما سبب قلقا لدى العديد من الناس الذين تهافتوا لاستبدال دولاراتهم القديمة بأخرى جديدة.