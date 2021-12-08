العميد سريع يعلن عن حدث عسكري جديد في مأرب

العالم- اليمن

واكد متحدث القوات المسلحة، العميد سريع، بان الدفاعات الجوية اسقطت الطائرة التجسسية مقاتلة نوع CH4 صينية الصنع قيامها بأعمال عدائية في أجواء الجوبة بمأرب. مشيراً الى انه تمت عملية إسقاط الطائرة بسلاح مناسب أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء منطقة الوادي بمحافظة مأرب.

هذا وتمكنت الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية مساء أمس الثلاثاء من اسقاط طائرة امريكية تجسسية نوع سكان إيغل.

واكد العميد يحيى سريع متحدث القوات المسلحة بان الدفاعات الجوية اسقطت الطائرة التجسسية الامريكية نوع سكان إيغل اثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء الجوبة بمأرب. مشيراً الى انه تمت عملية إسقاط الطائرة بسلاح مناسب أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء منطقة الجوبة بمحافظة مأرب.