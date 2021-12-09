شاهد.. هل سيؤجل موعد الانتخابات في ليبيا؟

العالم - ليبيا

وقدم المجلس الأعلى للدولة الليبي مبادرة سياسية تقضي باجراء الانتخابات في شباط/ فبراير من العام المقبل. وأوضح أن المؤشرات الراهنة تؤكد أن الاستمرار في العملية الانتخابية في ظل غياب أي ضوابط دستورية أو قانونية منظمة لإدارة المرحلة سيعصف بالعملية السياسية. كما أن المفوضية العليا للانتخابات لم تعلن حتى الان القائمة النهائية للمرشحين الرئاسيين حتى يتسنى اعطاء إشارة انطلاق الحملات الدعائية.

وقال نائب رئيس المجلس الأعلى للدولة، عمر بوشاح:"اجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد في فبراير العالم 2022 وتكون المهمة الأساسية لمجلس النواب المنتخب هي انجاز الاحقاق الدستوري ويكون موعد اجراء الانتخابات الرئاسية متزامناً مع الانتخابات النيابية".

بالاضافة الى ذلك أشارت المبادرة، الى أن تكون مدة الولاية التشريعية والرئاسية أربع سنوات غير قابلة للتجديد. ودعت الى انتخابات رئاسية بنظام القائمة من رئيس ونائبين ورئيس حكومة، باختصاصات اتفقت عليها لجنة الحوار في مجلس النواب والاعلى للدولة. بدوره كلف مجلس النواب لجنة بمتابعة العملية الانتخابية مع المفوضية والمجلس الأعلى للقضاء وذلك لوجود عيوب قانونية وصعوبات وعراقيل تصادف هذه العملية.

ومع وجود مطالبات، من أعضاء في الملتقى السياسي، للأمم المتحدة بالتدخل لمنع عرقلة الانتخابات، عين الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيرش، ستيفاني ويليامز مستشارة له في الشأن الليبي، في خطوة تنبأ عن رغبة الامم المتحدة في انقاذ المسار الانتقالي في ليبيا. في غضون ذلك قال، يان كوبيتش، المبعوث الأممي المستقيل من منصبه، أن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الشاملة والحرة والنزيهة في موعدها أمر بالغ الأهمية للخروج من دوامة الانتقال السياسي والعودة إلى الشرعية الديمقراطية والسيادة الحقيقية وإنهاء التدخلات الأجنبية.