ايران: نواصل الجهود لمكافحة الارهاب بجميع اشكاله

العالم - ايران

وفي اجتماع مجلس الامن الدولي التابع لمنظمة الامم المتحدة بشأن "الحفاظ على السلم والأمن الدوليين: الأمن في سياق الارهاب وتغير المناخ"، حذر تخت روانجي من جهود بعض أعضاء مجلس الامن الدولي للربط بأي شكل من الاشكال بين تغير المناخ و السلم والأمن الدوليين.

وقال تخت روانجي: المجتمع الدولي اليوم يواجه تحديات عاجلة تتعلق بالارهاب وتغير المناخ. مكافحة الارهاب يجب ان تتم في اطار قرار الامم المتحدة والحقوق الدولية مع الثقة بمراعاة تامة لأسس الاستقلال والتكافؤ السيادي للحكومات وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان. الجمهورية الاسلامية الايرانية وفي اطار التزاماتها الدولية تواصل جهودها لمنع الارهاب ومكافحته بجميع اشكاله ومظاهره.