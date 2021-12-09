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ايران: نواصل الجهود لمكافحة الارهاب بجميع اشكاله

ايران: نواصل الجهود لمكافحة الارهاب بجميع اشكاله
الخميس ٠٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٣٦ بتوقيت غرينتش

اكد سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم لدى منظمة الامم المتحدة، مجيد تخت روانجي، بان ايران وفي اطار التزاماتها الدولية تواصل جهودها لمكافحة الارهاب بجميع اشكاله ومظاهره.

العالم - ايران

وفي اجتماع مجلس الامن الدولي التابع لمنظمة الامم المتحدة بشأن "الحفاظ على السلم والأمن الدوليين: الأمن في سياق الارهاب وتغير المناخ"، حذر تخت روانجي من جهود بعض أعضاء مجلس الامن الدولي للربط بأي شكل من الاشكال بين تغير المناخ و السلم والأمن الدوليين.

وقال تخت روانجي: المجتمع الدولي اليوم يواجه تحديات عاجلة تتعلق بالارهاب وتغير المناخ. مكافحة الارهاب يجب ان تتم في اطار قرار الامم المتحدة والحقوق الدولية مع الثقة بمراعاة تامة لأسس الاستقلال والتكافؤ السيادي للحكومات وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان. الجمهورية الاسلامية الايرانية وفي اطار التزاماتها الدولية تواصل جهودها لمنع الارهاب ومكافحته بجميع اشكاله ومظاهره.

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ايران: نواصل الجهود لمكافحة الارهاب بجميع اشكاله

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