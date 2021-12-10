شاهد..الوضع في شمال سوريا بعد تدهور الليرة التركية

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ظلال انهيار الاقتصاد التركي ارخت بظلالها على مناطق سيطرة الجماعات المسلحة المدعومة تركيا في الشمال السوري, ركود وارتفاع أسعار جنوني تشهده اسواق تلك المناطق شملت جميع القطاعات منها الادوية والالبسة و حاجات الحياة اليومية التي زادت من معاناة المدنيين القابعين تحت سطوة المليشيات المدعومة تركيا.

احتجاجات شهدتها عدد من المناطق في الشمال بسبب تأخر رواتب العاملين في المنظمات والشركات ذات التمويل التركي بسبب انخفاض الرواتب امام سعد الصرف، وانقطاع الرواتب من تركيا بسبب انهيار الليرة التركية, ولذات السبب زادت الجماعات المسلحة من الاتاوات التي تفرضها على المدنيين لسد عجز نقص الرواتب.

تدهور الوضع الاقتصادي في الشمال السوري زاد من عمليات الخطف والسطو المسلح اضافة الى ارتفاع معدل الانتحار بسبب سوء الوضع المعيشي حيث باتت تسجل شهريا اربع الى خمس حالات انتحار بين المدنيين.

من انعدام الأمان الى تردي الاوضاع المعيشية، في المناطق تحت سيطرة الجماعات المسلحة المدعومة تركيًا، يثبت التركي يومًا بعد يوم فشله في ادارة المناطق التي تسيطر عليها جماعاته المسلحة في الشمال السوري، متأثرًا بالإزمة الاقتصادية الداخلية في بلاده.

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