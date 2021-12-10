الجمعة ١٠ ديسمبر ٢٠٢١
٠٦:١٣ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد..الوضع في شمال سوريا بعد تدهور الليرة التركية

الجمعة ١٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٧ بتوقيت غرينتش

انعكس تدهور سعر الليرة التركية على مناطق سيطرة الجماعات المسلحة المدعومة من أنقرة في الشمال السوري، حيث تشهد تلك المناطق واقعا معيشيا سيئا للغاية ما تسبب بارتفاع معدلات الجريمة والنهب.

العالم - مراسلون

ظلال انهيار الاقتصاد التركي ارخت بظلالها على مناطق سيطرة الجماعات المسلحة المدعومة تركيا في الشمال السوري, ركود وارتفاع أسعار جنوني تشهده اسواق تلك المناطق شملت جميع القطاعات منها الادوية والالبسة و حاجات الحياة اليومية التي زادت من معاناة المدنيين القابعين تحت سطوة المليشيات المدعومة تركيا.

احتجاجات شهدتها عدد من المناطق في الشمال بسبب تأخر رواتب العاملين في المنظمات والشركات ذات التمويل التركي بسبب انخفاض الرواتب امام سعد الصرف، وانقطاع الرواتب من تركيا بسبب انهيار الليرة التركية, ولذات السبب زادت الجماعات المسلحة من الاتاوات التي تفرضها على المدنيين لسد عجز نقص الرواتب.

تدهور الوضع الاقتصادي في الشمال السوري زاد من عمليات الخطف والسطو المسلح اضافة الى ارتفاع معدل الانتحار بسبب سوء الوضع المعيشي حيث باتت تسجل شهريا اربع الى خمس حالات انتحار بين المدنيين.

من انعدام الأمان الى تردي الاوضاع المعيشية، في المناطق تحت سيطرة الجماعات المسلحة المدعومة تركيًا، يثبت التركي يومًا بعد يوم فشله في ادارة المناطق التي تسيطر عليها جماعاته المسلحة في الشمال السوري، متأثرًا بالإزمة الاقتصادية الداخلية في بلاده.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

روابط ذات صلة

سوريا.. استمرار توافد المئات على مركز التسوية في البوكمال

مقتل ثلاثة جنود أتراك في هجوم شمالي العراق

العراق يتسلم 100 داعشي كانوا محتجزين في سوريا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد..الوضع في شمال سوريا بعد تدهور الليرة التركية

لودريان من الجزائر: نحو علاقات هادئة بعيدا عن 'جراح الماضي'

رئيسي يزور لرستان ضمن جولاته في محافظات البلاد+فيديو

سوريا.. استمرار توافد المئات على مركز التسوية في البوكمال

شاهد..تعليقات رواد التواصل حول مباحثات فيينا

في طهران.. شاهد..مؤتمر شعري تخليداً لذكرى الشهيد قاسم سليماني