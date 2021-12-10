شاهد... العدوان على اللاذقية يكتسح منصات التواصل

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ويؤكد مراقبون ان الهدف من هذا العدوان هو اقتصادي اكثر منه عسكري، حيث تسعى تل ابيب الى تدمير البنية التحتية السورية، خصوصا التي عجزت ادواتها من الوصول اليها مثل مرفأ اللاذقية طوال السنوات العشر الماضية، وفي هذا الشأن علق امين حطيط: "العدوان_الاسرائيلي الذي استهدف مرفأ_اللاذقية عدوان بالغ الخطورة والأهمية يتعدى في مضمونه ودلالاته ما كان يوصف به اي عدوان سابق منذ ١٠ سنوات ويدخل إلى جملة الاهداف السابقة هدفا جديدا هو الحصار والحرب الاقتصادية و التاثير المسبق على خطط إعادة أعمار سورية لابد من رد قاسي للردع".

وكتب ابو علي: "دمشق وطهران ارسلتا رسالة مزدوجة حازمة وقوية لتل ابيب عبر موسكو تفيد بان العدوان على ميناء اللاذقية وتعريض الخط التجاري بين البلدين يمكن ان يدفع غرفة الحلفاء في دمشق محور المقاومة الى توجيه ضربة عسكرية موجعة للاحتلال الاسرائيلي".

وغردت مي زوربا: "بعض الصور تظهر الأضرار الناجمة عن العدوان_الاسرائيلي على ميناء اللاذقية_التجاري_المدني وكما يظهر هي حاويات كانت تحمل مواد غذائية و ألبسة للسوريين" .

وعلق محمد علي: "نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بعدة صواريخ من اتجاه البحر المتوسط جنوب غرب اللاذقية مستهدفاً ساحة الحاويات في ميناء اللاذقية التجاري فرق الإطفاء تمكنت من إخماد النيران الأن عندما ترد سوريا على العدوان تصبح سوريا المعتدي عندما الأسرائيلي يعتدي على سوريا كل يقول الدفاع عن نفس.".

وكتبت سماهر الخطيب: "العدوان الإسرائيلي على محيط مرفأ اللاذقية تصعيد خطير ولا بدّ من ردٍ بحجم الضربة العدوانية..سورية لكِ السلام".