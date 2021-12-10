المغرب وكوريا يبحثان العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون

العالم - افريقيا

وأفاد البرلمان المغربي، في بيان، بأن كيونغ تشونغ ثمن العلاقات بين الرباط وسيول، وجدد تأكيد دعم بلاده للمغرب ولقضاياها العادلة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن سيول تتطلع لتقوية علاقاتها مع الرباط خاصة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مثل تعزيز الاستثمار والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وقضايا التغييرات المناخية والطاقات المتجددة والتكنولوجيا الحديثة.

وأكد كيونغ تشونغ أن بلاده تعمل على الدفع بالعلاقات بين البلدين إلى أبعد المستويات وخاصة البرلمانية.

وأضاف البيان أن رئيس مجلس النواب المغربي وجه الشكر لسفير جمهورية كوريا، وأعرب عن تقديره لمستوى العلاقات المغربية -الكورية، مشددا على أن التحولات التي يشهدها العالم تقتضي الانفتاح على آفاق جديدة والبحث عن شراكات، وأن سيول تعد شريكا للرباط بالنظر لالتقائية القضايا والتحديات البرلمانية المطروحة وطنيا وإقليميا ودوليا.