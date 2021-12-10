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جمعية ‏الوفاق: البحرين تحتاج لمشروع وطني شامل للخروج من أزماتها

جمعية ‏الوفاق: البحرين تحتاج لمشروع وطني شامل للخروج من أزماتها
الجمعة ١٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٤٠ بتوقيت غرينتش

اكدت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية البحرينية المعارضة في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان: ان البحرين تحتاج لمشروع وطني شامل للخروج من أزماتها الحقوقية.

العالم- البحرين

وجاء في بيان جمعية الوفاق :

"في اليوم العالمي لحقوق الانسان الذي يصادف العاشر من ديسمبر يعيش شعب البحرين تحت وطأة حزمة واسعة وفاضحة من الانتهاكات والجرائم الماسة بحقوق الانسان وهي في تصاعد وتوسع كلما امتدت الازمة السياسية في البحرين.

وقد تورطت حكومة البحرين خلال العشر سنوات الماضية حتى اليوم في سجل أسود لا مثيل له على كل المستويات بعد إنفراط العقد الاجتماعي بين النظام والشعب مما دفعها لإرتكاب كل المحرمات والانتهاكات في سبيل الانتقام والتهميش والقمع وتضييق الخناق على المطالبين بالحرية والعدالة والديمقراطية .

وشملت الانتهاكات إصدار قوانين متطرفة وإتخاذ إجراءات قاسية وتشكيل مؤسسات شكلية وتقييد السلطات الثلاث والتحكم المطلق فيها وبعثرة الثروات والاموال الطائلة والفوضى الدبلوماسية وتشكيل تحالفات مغامرة وارتكاب تجاوزات وطنية واسعة جاء كل ذلك في سبيل الانتصار للذات والحرب على شعب البحرين وكسره وتهميشه وإفقاره وتجهيله وخنقه والتضييق عليه في معيشته حتى لا يفكر في أن يطالب بالحرية او المشاركة أو أن يكون عزيزاً وكريماً وصاحب رأي.

وقد دمر النظام البنية التحتية لحقوق الانسان بالكامل خلال العشر سنوات عندما الغى الحربات السياسية والدينية والصحفية والثقافية وحرية الرأي والتعبير وحرية تشكيل الجمعيات والاحزاب وحرية تشكيل مؤسسات المجتمع المدني وحرية التظاهر وحرية العمل وتجاوز كل ذلك بمشاريع كارثية لا تليق بدولة في القرن الـ ٢١.

إن كل المحاولات الشكلية وشراء الذمم وشركات العلاقات العامة والجوائز الوهمية والشهادات مدفوعة الأجر والصفقات المشبوهة لم ولن تجدي اطلاقاً في تصحيح الصورة وفرض واقع جديد دون الذهاب في مشروع وطني سياسي شامل يعيد بناء الدولة على أسس صحيحة وسليمة تحترم الإنسان ويكون المواطن هو محور هذه السياسات وله كل الحقوق الانسانية والمواطنة المتساوية الكاملة.

جمعية الوفاق الوطني الإسلامية

اليوم العالمي لحقوق الانسان

١٠ ديسمبر ٢٠٢١"

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