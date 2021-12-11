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مقتل شخص جراء الإنفجار في مخيم برج الشمالي

مقتل شخص جراء الإنفجار في مخيم برج الشمالي
السبت ١١ ديسمبر ٢٠٢١ - ١١:٣٣ بتوقيت غرينتش

مقتل شخص جراء الإنفجار في مخيم برج الشمالي

العالم_لبنان_مخيم برج الشمالي

أفاد الانباء من مخيم البرج الشمالي أن "الهدوء يسود المخيم في منطقة صور بعد الحريق الذي وقع في مسجد بن أبي كعب التابع لحركة "حماس"، أدى إلى إنفجارات متعددة في أسطونات الأوكسجين، إضافةً إلى أسلحةذخيرة كانت مخزنة تحته.

وتبين أن الأضرار التي وقعت في المنطقة جسيمة، إذ تضررت منازلاً و​محلاتوإحترقت بعض السيارات، وعمل أبناء المنطقة على إزالة الأضرار التي حلت عليهم نتيجة الحادث مساء أمس الجمعة.

هذا، وأفاد "عن مقتل شخص وإصابة أكثر من 10 بحالات إختناق جراء إستنشاق الدخان، إضافةً إلى جرح عنصرين من رجال الأطفاء في الدفاع المدني وكشافة الرسالة الإسلامية".

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مقتل شخص جراء الإنفجار في مخيم برج الشمالي

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