مقتل شخص جراء الإنفجار في مخيم برج الشمالي

العالم_لبنان_مخيم برج الشمالي

أفاد الانباء من مخيم البرج الشمالي أن "الهدوء يسود المخيم في منطقة صور بعد الحريق الذي وقع في مسجد بن أبي كعب التابع لحركة "حماس"، أدى إلى إنفجارات متعددة في أسطونات الأوكسجين، إضافةً إلى ​أسلحة​ ذخيرة كانت مخزنة تحته.

وتبين أن الأضرار التي وقعت في المنطقة جسيمة، إذ تضررت منازلاً و​محلات​ وإحترقت بعض السيارات، وعمل أبناء المنطقة على إزالة الأضرار التي حلت عليهم نتيجة الحادث مساء أمس الجمعة.

هذا، وأفاد "عن مقتل شخص وإصابة أكثر من 10 بحالات إختناق جراء إستنشاق الدخان، إضافةً إلى جرح عنصرين من رجال الأطفاء في الدفاع المدني وكشافة الرسالة الإسلامية".