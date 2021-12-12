الأحد ١٢ ديسمبر ٢٠٢١
٠٥:٠٣ GMT
فارسی
البث المباشر

مقتل 6 من العاملين بشركة 'أمازون' بعد تدمير أعاصير مخزنا في سانت لويس بأمريكا

مقتل 6 من العاملين بشركة 'أمازون' بعد تدمير أعاصير مخزنا في سانت لويس بأمريكا
الأحد ١٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣٤ بتوقيت غرينتش

تأكد مقتل ما لا يقل عن 6 من العاملين في شركة "أمازون" في مخزن بالقرب من سانت لويس الأمريكية عندما اجتاحت أعاصير المنطقة مما أدى إلى انهيار سقف المخزن وسقوط أحد جدرانه فوق العمال.

العالم - الأميركيتان

وقال رئيس إدارة الإطفاء، جيمس ويتفورد، إن 45 من موظفي "أمازون" نجوا من الموت في منشأة إدواردزفيل بولاية إيلينوي، بحسب "رويترز".

وتخلت السلطات عن أمل العثور على أحياء آخرين مع تحولها من جهود الإنقاذ إلى جهود الانتشال التي من المتوقع أن تستمر لأيام.

واجتاحت أعاصير 6 ولايات أمريكية مساء الجمعة مخلفة دمارا في منازل وشركات.

وقال ويتفورد إن مصنع" أمازون" تعرض للإعصار في نحو الساعة 8:38 مساء، وكانت قوة الرياح شديدة لدرجة أنها اقتلعت سقف المصنع وانهار المبنى نفسه.

وأضاف أنه لم يتضح عدد العمال الذين ما زالوا في عداد المفقودين لأن "أمازون" لم يكن لديها تعداد دقيق لعدد الأشخاص الذين يعملون في الموقع وقت حدوث الأعاصير.

وفي وقت سابق أعلنت السلطات الأمريكية عن مصرع 79 شخصا على الأقل وسط مخاوف من أن هذا العدد أكبر بكثير جراء موجة أعاصير ضربت الولايات المتحدة ووصفها الرئيس، جو بايدن، بأنها الأكبر في تاريخ البلاد.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

أنباء عن مقتل نحو 100شخص بسبب الأعاصير في أميركا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

موجة أعاصير تقتل 79 شخصا على الأقل في أمريكا وبايدن: إنها من الأكبر في تاريخنا

ارتفاع جديد في أسعار البنزين المدعوم في سوريا

تحديات الكيان الاسرائيلي في 2022

تونس..فيديو مسرب يكشف عن حادثة انتحار مأساوية لأحد اعضاء حركة النهضة!

ضربة جوية تستهدف تجمعات لـ'داعش' في جبال حمرين

رئيس المجلس الرئاسي الليبي: 'سنوحد المؤسسة العسكرية دون تدخل أجنبي'