إقامة أول قدّاس بأكبر كنيسة في البحرين والمنطقة!

العالم - البحرين

وأقام القدّاس الكاهنُ ساجي توماس، في الكاتدرائية التي افتُتحت برعاية الملك البحريني "حمد بن عيسى آل خليفة"، وبتكلفة تفوق 10 ملايين دولار.

وتتسع الكنيسة لـ2300 شخص، إضافة إلى مكاتب ومسكن للأسقف وساحة تكفي 6 آلاف شخص من الزوار والمصلين.

وبدأ بناء الكنيسة في فبراير 2013، وقبل افتتاحها كان في البحرين 19 كنيسة مسجلة، نصفها يقع في العاصمة المنامة.

يأتي هذا فيما لم تتوقف السلطات البحرينية عن التمييز الديني ضد المواطنين الشيعة، وتستمر في اضطهادهم.

ويستمر الجهاز الأمني في البحرين، في قمع الحريات الدينية من خلال إجراءات الاعتقال وفرض الغرامات وإجبار المواطنين الشيعة على الحد من الممارسات الدينية وعلى الإغارة على المشاركين في مواكب العزاء وتفريقهم بالقوة في بعض المناطق.

وبحسب تقارير موثقة، فقد بلغ عدد حالات الاعتقالات التعسفية في موسم عاشوراء الفائت 3 معتقلين، اعتقلوا بعد استدعائهم إلى مراكز الشرطة للتحقيق، ثم أطلق سراحهم جميعاً.

«وبلغ عدد الاستدعاءات 18 حالة من بينهم علماء دين ومنشدين دينيين، إلى مراكز الشرطة للتحقيق معهم بتهم تتعلق بإحياء شعائر عاشوراء» وفق التقارير.

وأكدت المنظمات أنه من خلال عمليات التوثيق، فإن جلسات التحقيق لم تستند على جريمة أو شكاوى ولكن كانت وفق إدعاءات تندرج ضمن أفعال التضييق والترهيب وايضاً من أجل الحد من الحرية الدينية.

وأشارت إلى أن عدد انتهاكات الأجهزة الأمنية في موسم عاشوراء بلغت 42 حالة.

وقالت منظمات حقوقية مستقلة، إن المضايقات طالت أيضا المعتقلين في السجون البحرينية، حيث رصدت هذه المنظمات الحقوقية المستقلة، حرمان إدارة سجن جو المركزي المعتقلين من ممارسة الشعائر الدينية في موسم عاشوراء.