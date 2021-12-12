ترامب ينتقد قمة 'بايدن - بوتين' الأخيرة

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وقال ترامب في فلوريدا أمام مؤيديه: "لقد رأيته مع بوتين قبل يومين، وكنت مستاء للغاية". في الوقت نفسه، قال ترامب إنه لا يريد أن يقول إن "بايدن غير كفء".

ولم يوضح ترامب ما كان يقصده بالضبط عند الحديث عن الإجتماع الإفتراضي بين بوتين وبايدن، علما أنه لم يتم سوى عرض لقطات من بداية الإجتماع الذي تم بين الرئيسين عبر الفيديو.

وسبق لترامب أن وصف الاتصال بين الرئيسين الروسي والأمريكي، بأنه "مباراة غير متكافئة" بالنسبة لواشنطن.

يذكر أن بوتين وبايدن عقدا اجتماعا تم عن طريق الفيديو في السابع من الشهر الحالي، امتد لمدة ساعتين، ناقشا خلاله الوضع في أوكرانيا، والأمن السيبراني، والاتفاق النووي الإيراني، والعلاقات الثنائية بين البلدين.