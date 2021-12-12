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مستشار رئيس جنوب السودان يزور الخرطوم

مستشار رئيس جنوب السودان يزور الخرطوم
الأحد ١٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٢:٢٩ بتوقيت غرينتش

وصل مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية توت قلواك إلى الخرطوم، مساء يوم السبت، على رأس وفد من حكومة جنوب السودان، في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.

العالم - السودان

وقال قلواك، في تصريح صحفي، إن الزيارة تأتي بتوجيه من سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان، للاطلاع على تطورات الأوضاع السياسية في السودان، وسبل تنفيذ الاتفاق السياسي الموقع مؤخرا بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك.

وأضاف أنه سيقف خلال الزيارة على مسار تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، فيما يتعلق بمسار الشرق، والترتيبات الأمنية لدارفور والمنطقتين (النيل الازرق وجنوب كردفان) وفق الجداول المتفق عليها.

وأوضح أنه سيبحث مع المسؤولين بالسودان ملف مساري الوسط والشمال فيما يتصل ببند قسمة الثروة والسلطة، مشيرا إلى حرص حكومة جنوب السودان على تعزيز الاستقرار والسلام بالسودان.

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