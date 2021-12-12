القبض على مجموعة من الأفارقة تهرب المخدرات الى العراق

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وذكرت الخلية في بيان صحفي أن "قوات مجلس الأمن في كردستان العراق تمكنت، بعد الحصول على معلومات دقيقة، من ضبط 70 كيلوغراما من الهيروين والأفيون، والقبض على المتهمين الأفارقة الذين جلبوها إلى الإقليم". وأضافت أن "المخدرات أدخلت على أشكال مواد غذائية".

وأشارت الخلية إلى أن "عملية القبض على هذه المجموعة المكونة من أربعة متهمين يحملون جنسية إحدى الدول الإفريقية جاءت بجهود ومتابعة ميدانية نوعية ووضع خطة محكمة، وضبط جميع المواد المخدرة".

وتابعت أن "المتهمين أحيلوا إلى القضاء بموجب المادة 14 من قانون عقوبات المواد المخدرة".