لبنان يستضيف مؤتمر أهل المقاومة

العالم_لبنان

قماطي أكد أن المقاومة لا تستوي مع الفساد ولا يمكن أن تكون مشاركة في الفساد أو أن تغطي الفاسدين، والمقاومة تواجه الفساد سواء كان هذا لفساد في السلطة أو يتعلق بمسؤولين على اختلاف انتماءاتهم إن كانوا حلفاء أو خصومًا في السياسة، لأن مشروع الفساد يجمعهم.

وأكد أن حزب الله لا يوافق ولا يشارك ولا يغطي أو يحمي أي فاسد حتى ولو كان حليفا في السياسة، معتبرًا أن الفساد لا يقتصر على المسؤولين في الدولة وإنما هو موجود ومنتشر في المحترمين والتجار ولدى شريحة من الشعب وأحزاب سياسية ورؤساء أحزاب يهاجمون الفساد علنا يرتكبونه سرا.

الشيخ حمود أكد على المواقف الداعمة للمقاومة والرافضة للمشاريع الأميركية والصهيونية، واعتبر أن التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي تقوم به بعض الدول العربية هو بمثابة تهويد للقضية الفلسطينية.

وانتقد مواقف بعض اللبنانيين الذين كانوا يرفضون علاقة لبنان مع محيطه العربي وهم الآن ينادون بأن يكون لبنان مع حضنه العربي من منطلق العداوة مع المقاومة ومن منطلق خضوعهم للمشروع الأميركي الصهيوني، مشددا على أن العروبة لن تكون إلا مقاومة وتحريرا ووحدة للأمة والتزاما بمبادئ الشرف والإنسانية بعيدا عن كل عمالة.

كلمة الحرس القومي العربي ألقاها القائد العام أسعد حمود، موجهًا التحية لصاحب العمامة المنتصرة دوما سماحة السيد حسن نصرالله، كما وجه التحية للجمهورية الإسلامية في إيران وللشهيد قاسم سليماني ولسوريا بقيادة الرئيس بشارة الأسد.

مطران القدس عطا الله حنا ألقى كلمة مسجلة، كما ألقى صلاح صلاح كلمة فلسطين، إضافة لكلمة التونسية سارة البراهمي باسم أهالي الشهداء.

وتخلل الاحتفال أداء القسم لثلة من المنتمين الجدد للحرس القومي العربي.