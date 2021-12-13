أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الاثنين 13 ديسمبر 2021

جوان ..

رئيس الجمهورية يقدم مشروع الميزانية الجديدة المستقلة عن تاثير الحظر ومستقبل الإتفاق النووي لمجلس الشورى

عصر ايرانيان ...

الترويكا الأوروبية تواصل وضع العقبات في طريق مفاوضات فيينا عداء للشعب الإيراني

اطلاعات ..

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يؤكد قرب خروج القوات الأمريكية القتالية من العراق

خراسان ..

غموض كبير يلف موضوع خروج أمريكا من العراق في ظل متاهات ألاعيب واشنطن

جام جم ..

البركسيت يدخل خريفا مبكرا مع تصاعد مطالبة أكثرية البريطانيين بالعودة لعضوية الإتحاد الأوروبي

حمايت ..

زعيم صرب البوسنة والهرسك يلوح بإحتمال الإنفصال عن جمهورية البوسنة

رسالت ..

الرئيس الأمريكي جو بايدن ينفي وجود أي توجه لإرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا

كيهان ..

قوى المقاومة العراقية تطلق تحذيرات جدية من مغبة تبرير إستمرار بقاء قوات أمريكية

ابتكار ..

مفاوضات فيينا الخاصة بإحياء الإتفاق النووي تسير في منعطفات تقليص الخلافات

آفتاب يزد ..

ترامب يعترف متاخرا جدا بأن نتنياهو لم يفكر يوما بالسلام مع الفلسطينيين

سياست روز ..

الآلاف يتظاهرون في مدينة إسطنبول ضد سياسات أردوغان الإقتصادية

ايران ..

رئيس وزراء الكيان الصهيوني نفتالي بينيت يصل للإمارات في الذكرى السنوية الاولى للتطبيع

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الاثنين

جوان ..

صحيفة جوان كتبت في الشان العراقي في مقالها، الغموض يلف خروج أمريكا من العراق، .. موضوع خروج القوات الامريكية من الاراضي العراقية محاط بهالة من الغموض , فرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يتحدث عن قرب خروج القوات لامريكية القتالية , والقيادات العسكرية الامريكية تتحدث عن تغيير مهام القوات الامريكية في العراق من قتالية الى استشارية ولاغراض التدريب .

البنتاغون يقول لن يحدث أي تغيير كبير في تعداد القوات الأمريكية في العراق وان مهامها تغيرت فحسب ان هذا الكلام يعني تغيير يافطة مهام القوات الامريكية لصالح تبرير بقاءها او بقاء اغلبها في العراق وفي الوقت الذي ينص فيه قرار البرلمان العراقي على خروج القوات الامريكية دون اية استثناءات. وازاء ذلك حذرت قوى المقاومة بشدة من مغبة محاولة تبرير وتسويغ بقاء اية قوات امريكية في الاراضي العراقية .

اطلاعات ..

نشرت صحيفة اطلاعات تقريرا يتحدث عن، إمتناع "إسرائيل " عن بيع القبة الحديدية للإمارات، جاء فيه .. ازاحت محافل اعلامية في فلسطين المحتلة الستار عن تردد الكيان الصهيوني في تلبية طلب الامارات شراء منظومة القبة الحديدية الصاروخية المضادة للصواريخ , وفي هذا السياق قالت صحيفة "يسرائيل هيوم " إن الطلب الإمارتي مغري جدا لكن تل أبيب قلقة من تقارب إماراتي إيراني محتمل بالمستقبل.

وهذا القلق ازداد بعد الزيارة التي قام بها مستشار الامن القومي الاماراتي طحنون بن زايد لطهران مؤخرا .

وحسب هذه المحافل ايضا فأن احتمال تطور العلاقات بين طهران وابوظبي سيبقى مطروحا تماما في المستقبل لاسباب ترتبط بالجيرة وضرورات الجغرافيا السياسية والعلاقات التجارية الامر الذي يحتم على " اسرائيل " عدم المبالغة في رهانها علاقاتها مع الامارات فلا احد يعلم ماالذي يخبئه المستقبل حسب هذه المحافل.

كيهان ..

كتبت صحيفة كيهان في مقالها، العقوبات الخيار الوحيد لأمريكا قابل روسيا، بشان اوكرانيا .. الرئيس الامريكي جو بايدن اوضح ان امريكا لا تفكر بارسال اية قوات الى اوكرانيا للدفاع عنها مقابل اجتياح روسي محتمل , مضيفا ان امريكا ستفرض عقوبات اقتصادية شديدة على روسيا في مثل هذه الحالة .

إن ما قاله بايدن يعني ببساطة ان أمريكا لن تخوض حربا خطيرة مقابل روسيا من أجل اوكرانيا ومثل هذا الموقف سيضعف بالتاكيد الحكومة الاوكرانية , ولعل الشعور بالاحباط بعد هذا الانكفاء الامريكي الجديد هوالعامل الذي دفع بالرئيس الاوكراني " فولوديمير زيلينسكي" لاطلاق تصريحات مهادنة تدعو للحوار مع موسكو.

ان موقف بايدن وتلويحه بورقة العقوبات الاقتصادية فحسب وضع روسيا في موقف اقوى عمليا في الازمة مع اوكرانيا , وبالطبع روسيا نفت الاتهامات الغربية مؤكدة انها لا تفكر باكتساح اوكرانيا وان حشودها احترازية مقابل توسع الناتو ومقابل احتمال شن القوات الاوكرانية حربا اخرى على مناطق اغلبية روسية شرق اوكرانيا.

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في مقالها، العراق ومرحلة عدم الإستقرار،..الانتخابات البرلمانية في العراق تمخضت عن نتائج لم تكن في صالح بعض القوى والاحزاب العراقية التي قدمت طعون جدية بهذه النتائج ..

إن نتائج إعادة فرز الأصوات يدويا في مراكز إنتخابية محدودة لم تقنع القوى السياسية التي رفعت تلك الطعون ان التشكيك بنتائج هذه الانتخابات الذي تطرحه هذه القوى السياسة اعمق من ان يتم حله وتجاوزه باعادة فرز يدوي محدود للاصوات وهذا ما يبدو من خلال استمرار المظاهرات ضد تلك النتائج..

ان ما يحدث في العراق اليوم منافسة حادة بين تيارين في البيت الشيعي نفسه اي بين تحالف دولة القانون والقوى والمكونات السياسية الذي يضمه من جانب والتيار الصدري وحلفائه من جانب اخر فيما تقف القوى والاحزاب السياسية العراقية الاخرى انتظارا لما ستتمخض عنه هذه المنافسة وربما تامل هذه القوى في حصد النتائج لصالحها شكل ما.

آرمان ملي ..

سلطت صحيفة آرمان ملي الضوء على مواجهة رئيس الوزراء البريطاني ضغوطا داخلية متزايدة وكتبت في تقريرها، البريطانيون يطالبون بإستقالة جونسون،..يواجه بوريس جونسون وضعا داخليا لايحسد عليه بتزايد الانتقادات ضده اثر نشر تقارير تتحدث عن فضائح ترتبط به وبحكومته..إن شعبية بوريس جونسون بدأت تتراجع بشكل دراماتيكي بعد نشر فضيحة تخصيص ميزانية ضخمة لتجميل مكتبه تلتها فضيح تتحدث عن تركيزه على اخلاء حيوانات اليفة من السفارة البريطانية ومنازل دبلوماسيين بريطانيين في كابول خلال فوضى الخروج من افغانستان .والى جانب جاءت تقارير اقامة الحكومة البريطانية لحفل كبير رغم قانون يحظر المأدب والحفلات الرسمية بسبب كرونا كضربة اخرى لشعبية جونسون وحزب المحافظين .

ودعا اكثر من سبعة وخمسين بالمئة من البريطانيين وحسب احدث استطلاع للرأي ببريطانيا لاستقالة جونسون .

سياست روز..

صحيفة سياست روز كتبت عن، أحلام اليابان العسكرية،.. ترويج امريكا لفوبيا الترويع من الصين يمثل فرصة ذهبية لليابان لتبرير توجهها نحو بناء جيش قوي وتجاهل القيود المفروضة عليها منذ انتهاء الحرب العلمية الثانية وهي قيود لا تسمح سوى بايجاد قوى امن وشرطة وشبه جيش صغير ومحدود تماما.

إن الطموحات العسكرية اليابانية تنسجم مع رغبة أمريكا بإحياء العسكريتاريا اليابانية لتكون خط المواجهة الأول مقابل الصين وطوكيو تدرك ذلك جيدا وتحاول اللعب على الهواجس الامريكية لذلك تسعى لاستغلالها لصالح بناء جيش ضخم قادر على دخول ميادين الرعات والازمات الدولية .