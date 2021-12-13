الإثنين ١٣ ديسمبر ٢٠٢١
٠٨:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

كبير المفاوضين الايرانيين الى محادثات فيينا ؛

باقري : لم نتسلم حتى الآن أي مقترح أو مبادرة من الطرف المقابل

باقري : لم نتسلم حتى الآن أي مقترح أو مبادرة من الطرف المقابل
الإثنين ١٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٤١ بتوقيت غرينتش

قال كبير المفاوضين الايرانيين الى محادثات فيينا علي باقري كني ان المحادثات ايجابية وتمضي الى الامام مستدركا اننا لم نتسلم حتى الآن أي مقترح أو مبادرة من الطرف المقابل .

العالم - ايران

يتبع ..

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

باقري يعلق على لقائه رئيسي الوفدين الروسي والصيني

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نائب وزير الخارجية الروسي يعلق على مفاوضات فيينا

استقرار أسعار صرف الدولار في أسواق العراق المحلية

8 قتلى وجرحى بإطلاق نار  في ولاية تكساس الأميركية

كبير المفاوضين الايرانيين الى محادثات فيينا ؛ باقري : لم نتسلم حتى الآن أي مقترح أو مبادرة من الطرف المقابل

قوات أميركية خطفت مدنيين من شرق دير الزور

اليوم.. المحكمة الاتحادية تعاود النظر في طعون الانتخابات