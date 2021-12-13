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استشهاد 3 مدنيين برصاص الاحتلال الاميركي في ريف دير الزور

استشهاد 3 مدنيين برصاص الاحتلال الاميركي في ريف دير الزور
الإثنين ١٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٨:١٦ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل قناة العالم الاخبارية من سوريا، ان ثلاثة مدنيين استشهدوا اليوم برصاص قوات الاحتلال الأمريكي خلال تنفيذها عملية إنزال جوي واسعة فجر اليوم في مدينة البصيرة بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

العالم - سوريا

ونقل مراسل العالم عن مصادر محلية قولها أن طائرات قوات الاحتلال الأمريكي نفذت فجر اليوم عملية إنزال جوي واسعة في مدينة البصيرة ومحيطها بريف دير الزور بمساندة من مسلحي "قسد" المرتبطة بها رافقه إطلاق نار كثيف وعشوائي على المنازل والاراضي الزراعية ما تسبب باستشهاد ثلاثة مدنيين من عائلة واحدة.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال الأمريكي خطفت خلال مداهمتها المدينة عدداً من الأهالي واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وكانت قوة مشاة للاحتلال الأمريكي قد نفذت في السابع من الشهر الجاري إنزالاً جوياً في بلدة الشحيل بريف دير الزور بمساندة مجموعة من مسلحي ميليشيا "قسد" وخطفت عددا من المدنيين وأقدمت بعد ذلك على تدمير المنازل التي داهمتها.

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